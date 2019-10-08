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بالصور.. أمطار غزيرة على "بيش" جازان تملأ الشوارع والتصريف يصارع

رصدتها "سبق" ومواطنون يطالبون بحلول سريعة للتجمعات الداخلية

شهدت محافظة بيش شمال منطقة جازان، ظهر اليوم، أمطارًا غزيرة شملت عددًا من مراكزها وتساقطت خلالها حبات البرد في عدد من المواقع وامتلأت شوارع المحافظة بكميات كبيرة من تجمعات المياه في مواقع خارجية يتكرر بها التجمع، وتأخرت فتحات التصريف في شفط التجمعات الداخلية؛ مما زاد من التجمعات بشكل كبير .

ورصدت "سبق" مشاهد تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بيش ، وطالب مواطنون بوضع حلول تسرع عملية تصريف مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة ، وطالب عدد من أهالي القرى ومركز مسلية بتخصيص مشاريع لتصريف مياه الأمطار التي تتجمع دوريًا وتتسبب بمعاناة .

يشار إلى أن بلدية بيش تبذل جهودًا متواصلة لتقديم خدماتها للمواطنين وتنشر معداتها وآلياتها لخدمة المواطنين في مختلف الطرق الداخلية، وتجهز فرقها للطوارئ في مثل هذه الأيام الماطرة.

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بالصور.. أمطار غزيرة على "بيش" جازان تملأ الشوارع والتصريف يصارع
سبق

شهدت محافظة بيش شمال منطقة جازان، ظهر اليوم، أمطارًا غزيرة شملت عددًا من مراكزها وتساقطت خلالها حبات البرد في عدد من المواقع وامتلأت شوارع المحافظة بكميات كبيرة من تجمعات المياه في مواقع خارجية يتكرر بها التجمع، وتأخرت فتحات التصريف في شفط التجمعات الداخلية؛ مما زاد من التجمعات بشكل كبير .

ورصدت "سبق" مشاهد تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بيش ، وطالب مواطنون بوضع حلول تسرع عملية تصريف مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة ، وطالب عدد من أهالي القرى ومركز مسلية بتخصيص مشاريع لتصريف مياه الأمطار التي تتجمع دوريًا وتتسبب بمعاناة .

يشار إلى أن بلدية بيش تبذل جهودًا متواصلة لتقديم خدماتها للمواطنين وتنشر معداتها وآلياتها لخدمة المواطنين في مختلف الطرق الداخلية، وتجهز فرقها للطوارئ في مثل هذه الأيام الماطرة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:40 PM

بالصور.. أمطار غزيرة على "بيش" جازان تملأ الشوارع والتصريف يصارع

رصدتها "سبق" ومواطنون يطالبون بحلول سريعة للتجمعات الداخلية

A A A
محمد المواسي - جازان
5
2,658

شهدت محافظة بيش شمال منطقة جازان، ظهر اليوم، أمطارًا غزيرة شملت عددًا من مراكزها وتساقطت خلالها حبات البرد في عدد من المواقع وامتلأت شوارع المحافظة بكميات كبيرة من تجمعات المياه في مواقع خارجية يتكرر بها التجمع، وتأخرت فتحات التصريف في شفط التجمعات الداخلية؛ مما زاد من التجمعات بشكل كبير .

ورصدت "سبق" مشاهد تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بيش ، وطالب مواطنون بوضع حلول تسرع عملية تصريف مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة ، وطالب عدد من أهالي القرى ومركز مسلية بتخصيص مشاريع لتصريف مياه الأمطار التي تتجمع دوريًا وتتسبب بمعاناة .

يشار إلى أن بلدية بيش تبذل جهودًا متواصلة لتقديم خدماتها للمواطنين وتنشر معداتها وآلياتها لخدمة المواطنين في مختلف الطرق الداخلية، وتجهز فرقها للطوارئ في مثل هذه الأيام الماطرة.

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