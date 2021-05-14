النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة أمريكية: القطط تصيب بعضها بعدوى كورونا المستجد

أفادت دراسة أجراها علماء من جامعة ويسكونسن الأمريكية، بأن القطط يمكن أن تصيب بعضها بعدوى كورونا المستجد، الناتجة عن فيروس كوفيد 19، طِبقًا لوكالة "أسوشيتد برس"؛ فالقطط المصابة بالفيروس خلال تجربة مخبرية تَمَكّنت من إصابة القطط السليمة بـCOVID-19، حتى إذا لم تظهر على الحيوانات المريضة أعراض العدوى.

وخلال التجربة، نقل الباحثون فيروس كورونا (مأخوذ من البشر) لثلاث قطط، وتم وضع كل من القطط المصابة مع أخرى سليمة. وبعد خمسة أيام، تم تحديد الإصابة بكورونا لدى جميع القطط الثلاثة التي كانت في السابق سليمة، ولم تُظهر أي من الحيوانات الستة المصابة أية أعراض واضحة بـCOVID-19.

وقال أحد مؤلفي الدراسة وهو خبير: "لم يكن هناك عطاس ولا سعال، ولم يكن لديهم الحمى أو انخفاض الوزن.

وتابع: "إذا نظر إليها صاحب الحيوان؛ لما لاحظ ذلك".

ووفقًا للباحثين، تُثبت نتيجة هذه التجربة الحاجة إلى ضرورة التثبت مرة أخرى من انتقال الفيروس المحتمل من القطط إلى البشر.

وأشارت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية (AVMA) في بيانها، إلى أنه حتى إذا كان الحيوان مصابًا بطريقة متعمدة في المختبر؛ فإن هذا "لا يعني أنه سوف يصاب بسهولة بنفس الفيروس في الجسم الحي".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة أمريكية: القطط تصيب بعضها بعدوى كورونا المستجد
سبق

أفادت دراسة أجراها علماء من جامعة ويسكونسن الأمريكية، بأن القطط يمكن أن تصيب بعضها بعدوى كورونا المستجد، الناتجة عن فيروس كوفيد 19، طِبقًا لوكالة "أسوشيتد برس"؛ فالقطط المصابة بالفيروس خلال تجربة مخبرية تَمَكّنت من إصابة القطط السليمة بـCOVID-19، حتى إذا لم تظهر على الحيوانات المريضة أعراض العدوى.

وخلال التجربة، نقل الباحثون فيروس كورونا (مأخوذ من البشر) لثلاث قطط، وتم وضع كل من القطط المصابة مع أخرى سليمة. وبعد خمسة أيام، تم تحديد الإصابة بكورونا لدى جميع القطط الثلاثة التي كانت في السابق سليمة، ولم تُظهر أي من الحيوانات الستة المصابة أية أعراض واضحة بـCOVID-19.

وقال أحد مؤلفي الدراسة وهو خبير: "لم يكن هناك عطاس ولا سعال، ولم يكن لديهم الحمى أو انخفاض الوزن.

وتابع: "إذا نظر إليها صاحب الحيوان؛ لما لاحظ ذلك".

ووفقًا للباحثين، تُثبت نتيجة هذه التجربة الحاجة إلى ضرورة التثبت مرة أخرى من انتقال الفيروس المحتمل من القطط إلى البشر.

وأشارت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية (AVMA) في بيانها، إلى أنه حتى إذا كان الحيوان مصابًا بطريقة متعمدة في المختبر؛ فإن هذا "لا يعني أنه سوف يصاب بسهولة بنفس الفيروس في الجسم الحي".

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
10:26 AM

دراسة أمريكية: القطط تصيب بعضها بعدوى كورونا المستجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
317

أفادت دراسة أجراها علماء من جامعة ويسكونسن الأمريكية، بأن القطط يمكن أن تصيب بعضها بعدوى كورونا المستجد، الناتجة عن فيروس كوفيد 19، طِبقًا لوكالة "أسوشيتد برس"؛ فالقطط المصابة بالفيروس خلال تجربة مخبرية تَمَكّنت من إصابة القطط السليمة بـCOVID-19، حتى إذا لم تظهر على الحيوانات المريضة أعراض العدوى.

وخلال التجربة، نقل الباحثون فيروس كورونا (مأخوذ من البشر) لثلاث قطط، وتم وضع كل من القطط المصابة مع أخرى سليمة. وبعد خمسة أيام، تم تحديد الإصابة بكورونا لدى جميع القطط الثلاثة التي كانت في السابق سليمة، ولم تُظهر أي من الحيوانات الستة المصابة أية أعراض واضحة بـCOVID-19.

وقال أحد مؤلفي الدراسة وهو خبير: "لم يكن هناك عطاس ولا سعال، ولم يكن لديهم الحمى أو انخفاض الوزن.

وتابع: "إذا نظر إليها صاحب الحيوان؛ لما لاحظ ذلك".

ووفقًا للباحثين، تُثبت نتيجة هذه التجربة الحاجة إلى ضرورة التثبت مرة أخرى من انتقال الفيروس المحتمل من القطط إلى البشر.

وأشارت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية (AVMA) في بيانها، إلى أنه حتى إذا كان الحيوان مصابًا بطريقة متعمدة في المختبر؛ فإن هذا "لا يعني أنه سوف يصاب بسهولة بنفس الفيروس في الجسم الحي".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,230
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,432
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,303

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة