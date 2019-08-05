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تكليف 221 موظفاً بأمانة الطائف لتقديم الخدمات البلدية في إجازة العيد

مع استمرار متابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية والعمرانية

أصدر أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قراراً بتكليف 221 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.

وأوضحت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك دون انقطاع ولمدة 12 يوماً، وأكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في كافة المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.

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تكليف 221 موظفاً بأمانة الطائف لتقديم الخدمات البلدية في إجازة العيد
سبق

أصدر أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قراراً بتكليف 221 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.

وأوضحت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك دون انقطاع ولمدة 12 يوماً، وأكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في كافة المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
02:17 PM

تكليف 221 موظفاً بأمانة الطائف لتقديم الخدمات البلدية في إجازة العيد

مع استمرار متابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية والعمرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قراراً بتكليف 221 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.

وأوضحت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك دون انقطاع ولمدة 12 يوماً، وأكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في كافة المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.

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