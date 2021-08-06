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قبل مواجهة الفيصلي "دورياً".. أبها يضرب الأهلي بثنائية

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تجاوز ضيفه أبها، بعد أن خسر المواجهة الودية 0-2، مساء اليوم الجمعة، والتي جمعت الفريقين على أرض ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

افتتح أبها التسجيل بواسطة جهاد الزويد عند الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وعند الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني أضاف الزويد الهدف الثاني لفريقه.

وكان الأهلي قد أضاع فرصة تقليص الفارق بعد إهدار ركلة جزاء تمكن الحارس المغربي عبدالعالي أمحمدي من صدها.

الأهلي أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل مواجهة الفيصلي "دورياً".. أبها يضرب الأهلي بثنائية
سبق

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تجاوز ضيفه أبها، بعد أن خسر المواجهة الودية 0-2، مساء اليوم الجمعة، والتي جمعت الفريقين على أرض ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

افتتح أبها التسجيل بواسطة جهاد الزويد عند الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وعند الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني أضاف الزويد الهدف الثاني لفريقه.

وكان الأهلي قد أضاع فرصة تقليص الفارق بعد إهدار ركلة جزاء تمكن الحارس المغربي عبدالعالي أمحمدي من صدها.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
11:37 PM

قبل مواجهة الفيصلي "دورياً".. أبها يضرب الأهلي بثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تجاوز ضيفه أبها، بعد أن خسر المواجهة الودية 0-2، مساء اليوم الجمعة، والتي جمعت الفريقين على أرض ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

افتتح أبها التسجيل بواسطة جهاد الزويد عند الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وعند الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني أضاف الزويد الهدف الثاني لفريقه.

وكان الأهلي قد أضاع فرصة تقليص الفارق بعد إهدار ركلة جزاء تمكن الحارس المغربي عبدالعالي أمحمدي من صدها.

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