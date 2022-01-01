توقعات الأمطار تتواصل.. تشتد الليلة وتصحبها جبهة باردة

على شكل زخات مترافقة بالبرق والرعد والرياح الهابطة القوية

يتوقع أن تبدأ جبهة هوائية باردة ذات فعالية عالية بعبور أجواء المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة مع ساعات مساء يوم السبت وليلة السبت/الأحد.

وبحسب موقع "طقس العرب" ستؤدي هذه الحالة إلى اشتداد كبير في الحالة الماطرة، وتشكل سحبًا رعدية عالية القوة، تترافق بالأمطار ذات الغزارة العالية والتي يُعتقد أنها ستكون أكثر شدة وشمولية منذ سنوات، ولا يستبعد أن تترافق بزخات من البرد المتراكم.



كما يُتوقع أن تكون الأمطار على شكل زخات، مترافقة بالبرق والرعد والرياح الهابطة القوية، مما قد يعمل على ارتفاع منسوب المياه وحدوث السيول وجريان الأودية بشكل يستدعي توخي الحيطة والحذر.