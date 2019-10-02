شروخ بهياكل طائرات "بوينج إن جي".. وأمريكا تأمر بفحص 165 منها

الجيل الثالث من طراز 737.. وتسبق "ماكس" الموقوف تشغيلها

فرضت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم (الأربعاء) على شركات الطيران فحص 165 طائرة بوينج إن.جي في غضون سبعة أيام لظهور شروخ بهياكل عدد قليل من هذا النوع من الطائرات.

وأخطرت "بوينج" الإدارة بهذه المسألة بعد اكتشافها شروخاً في هيكل طائرة تخضع لتعديلات في الصين.

وأفادت الإدارة بأن فحوصاً تالية أظهرت وجود شروخ مماثلة في عدد قليل من الطائرات الأخرى، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الطائرات التي يجري تسييرها لعدد أقل من الرحلات ستخضع في النهاية أيضاً للفحص، ويشمل الأمر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.

والطائرة بوينج 737 إن.جي هي الجيل الثالث من الطائرة 737، وهي تسبق الطراز 737 ماكس الذي جرى وقف تشغيله حالياً ولا يشمله أمر الفحص.

وكانت بوينج قد أعلنت يوم الجمعة أنها على اتصال مع شركات الطيران التي تستخدم طائرات 737 إن.جي بشأن اكتشاف الشروخ، لكنها أشارت إلى أنه "لم يجر الإبلاغ عن أي مشكلات أثناء التشغيل".