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نائب أمير الرياض ينوه بمضامين الخطاب الملكي بمجلس الشورى

مشيدًا بالثقة العالية في مواجهة تحديات القضايا السياسية والاقتصادية

شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى اليوم، أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس.

ونوه سموه في تصريح صحفي بالمضامين الضافية في الشمولية والنهج الثابت للمملكة والثقة العالية في مواجهة تحديات القضايا السياسية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى الاهتمام المباشر والتطلع الواثق من الملك المفدى - رعاه الله - لمواطني ومواطنات هذه البلاد لبناء نهضة تنموية على خطى وأهداف رؤية المملكة 2030 وتوجيهاته الكريمة في توفير بيئة عالية المستوى والخدمات للعمل يدًا واحدة تحمي وتبني وتتصدى في سبيل حاضرها ومستقبلها .

وسأل سموه الله - عز وجل - أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه وولي عهده الأمين لكل خير ومنفعة للبلاد والعباد.

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نائب أمير الرياض ينوه بمضامين الخطاب الملكي بمجلس الشورى
سبق

شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى اليوم، أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس.

ونوه سموه في تصريح صحفي بالمضامين الضافية في الشمولية والنهج الثابت للمملكة والثقة العالية في مواجهة تحديات القضايا السياسية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى الاهتمام المباشر والتطلع الواثق من الملك المفدى - رعاه الله - لمواطني ومواطنات هذه البلاد لبناء نهضة تنموية على خطى وأهداف رؤية المملكة 2030 وتوجيهاته الكريمة في توفير بيئة عالية المستوى والخدمات للعمل يدًا واحدة تحمي وتبني وتتصدى في سبيل حاضرها ومستقبلها .

وسأل سموه الله - عز وجل - أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه وولي عهده الأمين لكل خير ومنفعة للبلاد والعباد.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:38 PM

نائب أمير الرياض ينوه بمضامين الخطاب الملكي بمجلس الشورى

مشيدًا بالثقة العالية في مواجهة تحديات القضايا السياسية والاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى اليوم، أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس.

ونوه سموه في تصريح صحفي بالمضامين الضافية في الشمولية والنهج الثابت للمملكة والثقة العالية في مواجهة تحديات القضايا السياسية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى الاهتمام المباشر والتطلع الواثق من الملك المفدى - رعاه الله - لمواطني ومواطنات هذه البلاد لبناء نهضة تنموية على خطى وأهداف رؤية المملكة 2030 وتوجيهاته الكريمة في توفير بيئة عالية المستوى والخدمات للعمل يدًا واحدة تحمي وتبني وتتصدى في سبيل حاضرها ومستقبلها .

وسأل سموه الله - عز وجل - أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه وولي عهده الأمين لكل خير ومنفعة للبلاد والعباد.

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