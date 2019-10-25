وصول أمير قطر وولي عهد الأردن إلى الرياض للمشاركة في قمة "الشرق الأوسط الأخضر"

وصل إلى الرياض اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر في الرياض حسن بن منصور الخاطر، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما وصل إلى الرياض اليوم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، ومندوب عن المراسم الملكية.