فقدان "الصالحي" يتواصل.. شوهد في الدرب وصبيا.. ومكافأة لمن يجده

أبلغ أسرته بأنه متوجِّه إلى رحلة تنزه مع أصدقائه قبل أن يختفي

جدَّدت أسرة مواطن تكثيف البحث عنه بعد اختفائه قرب مربة بمنطقة عسير، وذلك بعدما غادر قريته في مركز الحقو بجازان متوجهًا إلى منطقة عسير، وفُقد هناك.

وكشفت الأسرة مستجدات نتائج عمليات البحث بأن أشخاصًا أبلغوهم بأن شقيقهم شوهد في الدرب، وتارة شوهد في صبيا.

وبيّنت الأسرة أنها تلقت معلومات، تفيد بأن أشخاصًا شاهدوا المفقود في الدرب، وتارة في صبيا. مناشدين كل من يتوصل إليه الإبلاغ عنه، والتواصل معهم.. مؤكدين أن والده رصد مكافأة مالية لمن يعثر على المفقود، أو يدلي بمعلومات مؤكدة، توصلهم إليه مباشرة.

وكانت الأسرة قد قالت إن آخر عُهد فيها بابنهم المفقود طارق خميس الصالحي عندما غادر مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان بعدما أخذت والدته موعدًا طبيًّا، وغادر جازان بعد ذلك، واختفى في مربة؛ إذ كان قد أبلغهم بأنه متوجه إلى رحلة تنزه مع أصدقائه قبل أن يختفي.

وقال شقيقه لـ"سبق" إن المتغيب كان يعمل بأحد القطاعات العسكرية بالحد الجنوبي، وبعد تغيبه أبلغنا عددًا من الأشخاص بأنه أرسل رسائل على جروب واتساب، كان يطلب فيها المساعدة نظرا لكون مركبته كانت عالقة في وادي مربة بمنطقة عسير.

وأضاف: كما أنه تم إبلاغ الشرطة نظرًا لاختفائه، وعثرت على مركبته عالقة، وتم تحديد آخر موقع لاتصال الشبكة بهاتفه في مربة. وحسب أحد العمالة في البقالات، فقد شاهده يسير باتجاه أحد الجبال هناك، وتم البحث عنه، ولم يتم العثور عليه حتى اليوم منذ ما يقارب الشهر.

وناشدت الأسرة كل من يتوصل إليه أن يبلغ الجهات الأمنية، ويتم التواصل معها على الفور عبر أي من الأرقام الآتية:



0505293097

0502229459

0552140772



