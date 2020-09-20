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مراقبو أمانة الرياض يدهمون منشآت مخالفة ويغلقونها

ضمن نطاق بلدية البطحاء.. غير ملتزمة بالضوابط الصحيّة

أغلق مراقبو أمانة منطقة الرياض عدداً من المحال المخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": تطبيقاً للأنظمة والاشتراطات.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يدهمون منشآت مخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء ويغلقون المحال غير الملتزمة بالضوابط البلدية والصحية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مراقبو أمانة الرياض يدهمون منشآت مخالفة ويغلقونها
سبق

أغلق مراقبو أمانة منطقة الرياض عدداً من المحال المخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": تطبيقاً للأنظمة والاشتراطات.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يدهمون منشآت مخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء ويغلقون المحال غير الملتزمة بالضوابط البلدية والصحية.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:04 AM

مراقبو أمانة الرياض يدهمون منشآت مخالفة ويغلقونها

ضمن نطاق بلدية البطحاء.. غير ملتزمة بالضوابط الصحيّة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق مراقبو أمانة منطقة الرياض عدداً من المحال المخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": تطبيقاً للأنظمة والاشتراطات.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يدهمون منشآت مخالفة ضمن نطاق بلدية البطحاء ويغلقون المحال غير الملتزمة بالضوابط البلدية والصحية.

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