"ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع ‫لي العهد ‬⁩‫صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين‬ إنه لشرف لي أن ألتقي بولي العهد‬⁩ الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ وهو صديق وفعل لبلاده الكثير‫ ، وكذلك ‬يقوم بـ "عمل رائع"

وأضاف ترامب أن ‬السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدول التي تشتري المنتجات الأمريكية.

وثمن ترامب جهود ⁧خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .