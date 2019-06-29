"ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع لي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين إنه لشرف لي أن ألتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير ، وكذلك يقوم بـ "عمل رائع"
وأضاف ترامب أن السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدول التي تشتري المنتجات الأمريكية.
وثمن ترامب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .
"ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير
خالد الشامانيسبق2019-06-29
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع لي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين إنه لشرف لي أن ألتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير ، وكذلك يقوم بـ "عمل رائع"
وأضاف ترامب أن السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدول التي تشتري المنتجات الأمريكية.
وثمن ترامب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
04:16 AM
اخر تعديل
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
05:46 AM
"ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع لي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين إنه لشرف لي أن ألتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير ، وكذلك يقوم بـ "عمل رائع"
وأضاف ترامب أن السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدول التي تشتري المنتجات الأمريكية.
وثمن ترامب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .