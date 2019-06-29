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"ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع ‫لي العهد ‬⁩‫صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين‬ إنه لشرف لي أن ألتقي بولي العهد‬⁩ الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ وهو صديق وفعل لبلاده الكثير‫ ، وكذلك ‬يقوم بـ "عمل رائع"

وأضاف ترامب أن ‬السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدول التي تشتري المنتجات الأمريكية.

وثمن ترامب جهود ⁧خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير
سبق

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع ‫لي العهد ‬⁩‫صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين‬ إنه لشرف لي أن ألتقي بولي العهد‬⁩ الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ وهو صديق وفعل لبلاده الكثير‫ ، وكذلك ‬يقوم بـ "عمل رائع"

وأضاف ترامب أن ‬السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدول التي تشتري المنتجات الأمريكية.

وثمن ترامب جهود ⁧خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
04:16 AM
اخر تعديل
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
05:46 AM

"ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير

A A A
خالد الشاماني - أوساكا
6
9,957

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع ‫لي العهد ‬⁩‫صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين‬ إنه لشرف لي أن ألتقي بولي العهد‬⁩ الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ وهو صديق وفعل لبلاده الكثير‫ ، وكذلك ‬يقوم بـ "عمل رائع"

وأضاف ترامب أن ‬السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدول التي تشتري المنتجات الأمريكية.

وثمن ترامب جهود ⁧خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .

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