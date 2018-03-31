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"السديس" يشيد بتدشين ولي العهد برنامج شريك وما يحققه من مقاصد شرعية

إضافة إلى الشراكة المجتمعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة 2030

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظه الله- برنامج شريك، والذي يدعم الشركات المحلية.

وقال: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظه الله- يسعى لتحقيق التطور والتقدم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة الناجحة والتي تدعم الشركات المحلية والتي تمكنهم من الوصول إلى حجم استثمارات تصل إلى خمسة تريليونات ريال.

وأضاف أن تدشين برنامج شريك يحقق المقاصد الشرعية والشراكة المجتمعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام دعا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- بدوام الخير والازدهار للبلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يشيد بتدشين ولي العهد برنامج شريك وما يحققه من مقاصد شرعية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظه الله- برنامج شريك، والذي يدعم الشركات المحلية.

وقال: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظه الله- يسعى لتحقيق التطور والتقدم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة الناجحة والتي تدعم الشركات المحلية والتي تمكنهم من الوصول إلى حجم استثمارات تصل إلى خمسة تريليونات ريال.

وأضاف أن تدشين برنامج شريك يحقق المقاصد الشرعية والشراكة المجتمعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام دعا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- بدوام الخير والازدهار للبلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:04 AM

"السديس" يشيد بتدشين ولي العهد برنامج شريك وما يحققه من مقاصد شرعية

إضافة إلى الشراكة المجتمعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة 2030

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظه الله- برنامج شريك، والذي يدعم الشركات المحلية.

وقال: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظه الله- يسعى لتحقيق التطور والتقدم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة الناجحة والتي تدعم الشركات المحلية والتي تمكنهم من الوصول إلى حجم استثمارات تصل إلى خمسة تريليونات ريال.

وأضاف أن تدشين برنامج شريك يحقق المقاصد الشرعية والشراكة المجتمعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام دعا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- بدوام الخير والازدهار للبلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر.

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