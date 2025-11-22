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"بر الشرائع" توزع 54 ألف ريال وكوبونات شرائية لـ 750 مستفيدًا

"السحاري": أكملنا ملفات 11 أسرة جديدة بأكتوبر استعدادًا لدعمهم

شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 54 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 750 مستفيدًا، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

وتفصيلاً، قال مدير عام الجمعية علي السحاري إن الجمعية استقبلت أكثر من 11 أسرة جديدة خلال شهر أكتوبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.

وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

جمعية البر الخيرية بالشرائع مكة المكرمة

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"بر الشرائع" توزع 54 ألف ريال وكوبونات شرائية لـ 750 مستفيدًا
سبق

شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 54 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 750 مستفيدًا، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

وتفصيلاً، قال مدير عام الجمعية علي السحاري إن الجمعية استقبلت أكثر من 11 أسرة جديدة خلال شهر أكتوبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.

وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
12:51 AM

"بر الشرائع" توزع 54 ألف ريال وكوبونات شرائية لـ 750 مستفيدًا

"السحاري": أكملنا ملفات 11 أسرة جديدة بأكتوبر استعدادًا لدعمهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 54 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 750 مستفيدًا، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

وتفصيلاً، قال مدير عام الجمعية علي السحاري إن الجمعية استقبلت أكثر من 11 أسرة جديدة خلال شهر أكتوبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.

وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,833
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,512
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,899
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,215

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