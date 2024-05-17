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"القيسي".. طبيب سعودي يفوز بجائزة دعم بحثي عالمية لتطوير لقاح ضد كورونا

عبر مقترح قدمه من بين باحثين من عدة جامعات دولية مرموقة لشركة "أتوم وايز"

تواصل جامعة جازان عن طريق باحثيها في مركز الأبحاث الطبية، المساهمة بحثياً في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-١٩)، حيث تمكن الدكتور عبدالله القيسي الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية من الفوز بجائزة دعم بحثي من الشركة الأمريكية "أتوم وايز" الرائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علاجات دوائية.

وأوضح "القيسي" أنه تقدم بمقترح بحثي للشركة بعد إعلانها عن دعم المقترحات البحثية لتطوير أدوية مبتكرة ضد فيروس كورونا، مضيفاً: أن "مقترحه البحثي كان أحد المقترحات الفائزة بالدعم على مستوى العالم".

وعن فكرة البحث العلمي، قال "القيسي": إن "فكرته البحثية تستهدف أحد البروتينات التي يستخدمها فيروس كورونا المستجد (سارس ٢) لمهاجمة الخلايا، وإن الشركة ستستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها بالبحث من بين ملايين المركبات لمركب خاص يستهدف البروتين المقترح، وستوفر الدعم الكامل للباحث من خلال توفير المواد البحثية والدعم اللوجستي فترة البحث".

وعبر "القيسي" عن شكره لرئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، لمتابعته واهتمامه بالباحثين، مضيفاً: أن "الأبحاث ستجرى بمركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان، بالتعاون مع باحثين من مركز الملك فهد للأبحاث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالرياض".

يذكر أن الشركة أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن قائمة الفائزين بالدعم، والتي ضمت باحثين من عدة جامعات أمريكية مرموقة؛ كجامعة هارفارد، وييل، وديوك، ومتشيقن، وأوتاوا، وتورنتو الكندية، وجامعة ملبورن الأسترالية.

فيروس كورونا الجديد

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"القيسي".. طبيب سعودي يفوز بجائزة دعم بحثي عالمية لتطوير لقاح ضد كورونا
سبق

تواصل جامعة جازان عن طريق باحثيها في مركز الأبحاث الطبية، المساهمة بحثياً في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-١٩)، حيث تمكن الدكتور عبدالله القيسي الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية من الفوز بجائزة دعم بحثي من الشركة الأمريكية "أتوم وايز" الرائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علاجات دوائية.

وأوضح "القيسي" أنه تقدم بمقترح بحثي للشركة بعد إعلانها عن دعم المقترحات البحثية لتطوير أدوية مبتكرة ضد فيروس كورونا، مضيفاً: أن "مقترحه البحثي كان أحد المقترحات الفائزة بالدعم على مستوى العالم".

وعن فكرة البحث العلمي، قال "القيسي": إن "فكرته البحثية تستهدف أحد البروتينات التي يستخدمها فيروس كورونا المستجد (سارس ٢) لمهاجمة الخلايا، وإن الشركة ستستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها بالبحث من بين ملايين المركبات لمركب خاص يستهدف البروتين المقترح، وستوفر الدعم الكامل للباحث من خلال توفير المواد البحثية والدعم اللوجستي فترة البحث".

وعبر "القيسي" عن شكره لرئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، لمتابعته واهتمامه بالباحثين، مضيفاً: أن "الأبحاث ستجرى بمركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان، بالتعاون مع باحثين من مركز الملك فهد للأبحاث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالرياض".

يذكر أن الشركة أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن قائمة الفائزين بالدعم، والتي ضمت باحثين من عدة جامعات أمريكية مرموقة؛ كجامعة هارفارد، وييل، وديوك، ومتشيقن، وأوتاوا، وتورنتو الكندية، وجامعة ملبورن الأسترالية.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
07:22 PM

"القيسي".. طبيب سعودي يفوز بجائزة دعم بحثي عالمية لتطوير لقاح ضد كورونا

عبر مقترح قدمه من بين باحثين من عدة جامعات دولية مرموقة لشركة "أتوم وايز"

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فهد كاملي - جازان
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14,423

تواصل جامعة جازان عن طريق باحثيها في مركز الأبحاث الطبية، المساهمة بحثياً في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-١٩)، حيث تمكن الدكتور عبدالله القيسي الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية من الفوز بجائزة دعم بحثي من الشركة الأمريكية "أتوم وايز" الرائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علاجات دوائية.

وأوضح "القيسي" أنه تقدم بمقترح بحثي للشركة بعد إعلانها عن دعم المقترحات البحثية لتطوير أدوية مبتكرة ضد فيروس كورونا، مضيفاً: أن "مقترحه البحثي كان أحد المقترحات الفائزة بالدعم على مستوى العالم".

وعن فكرة البحث العلمي، قال "القيسي": إن "فكرته البحثية تستهدف أحد البروتينات التي يستخدمها فيروس كورونا المستجد (سارس ٢) لمهاجمة الخلايا، وإن الشركة ستستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها بالبحث من بين ملايين المركبات لمركب خاص يستهدف البروتين المقترح، وستوفر الدعم الكامل للباحث من خلال توفير المواد البحثية والدعم اللوجستي فترة البحث".

وعبر "القيسي" عن شكره لرئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، لمتابعته واهتمامه بالباحثين، مضيفاً: أن "الأبحاث ستجرى بمركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان، بالتعاون مع باحثين من مركز الملك فهد للأبحاث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالرياض".

يذكر أن الشركة أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن قائمة الفائزين بالدعم، والتي ضمت باحثين من عدة جامعات أمريكية مرموقة؛ كجامعة هارفارد، وييل، وديوك، ومتشيقن، وأوتاوا، وتورنتو الكندية، وجامعة ملبورن الأسترالية.

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