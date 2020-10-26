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السودان.. تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم

يسري القرار حتى صباح 30 أكتوبر

علقت هيئة الطيران المدني بالسودان، اليوم "الثلاثاء"، جميع الرحلات المحددة من وإلى مطار الخرطوم.

وذكرت الهيئة عبر حساب مطار الخرطوم الدولي في "فيسبوك" أن القرار يسري تطبيقه حتى 30 أكتوبر الساعة 02:00 صباحًا "بالتوقيت المحلي".

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السودان.. تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم
سبق

علقت هيئة الطيران المدني بالسودان، اليوم "الثلاثاء"، جميع الرحلات المحددة من وإلى مطار الخرطوم.

وذكرت الهيئة عبر حساب مطار الخرطوم الدولي في "فيسبوك" أن القرار يسري تطبيقه حتى 30 أكتوبر الساعة 02:00 صباحًا "بالتوقيت المحلي".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
07:13 PM

السودان.. تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم

يسري القرار حتى صباح 30 أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علقت هيئة الطيران المدني بالسودان، اليوم "الثلاثاء"، جميع الرحلات المحددة من وإلى مطار الخرطوم.

وذكرت الهيئة عبر حساب مطار الخرطوم الدولي في "فيسبوك" أن القرار يسري تطبيقه حتى 30 أكتوبر الساعة 02:00 صباحًا "بالتوقيت المحلي".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,657
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,778
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,012
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,103

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