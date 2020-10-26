السودان.. تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم

علقت هيئة الطيران المدني بالسودان، اليوم "الثلاثاء"، جميع الرحلات المحددة من وإلى مطار الخرطوم.
وذكرت الهيئة عبر حساب مطار الخرطوم الدولي في "فيسبوك" أن القرار يسري تطبيقه حتى 30 أكتوبر الساعة 02:00 صباحًا "بالتوقيت المحلي".
علقت هيئة الطيران المدني بالسودان، اليوم "الثلاثاء"، جميع الرحلات المحددة من وإلى مطار الخرطوم.
وذكرت الهيئة عبر حساب مطار الخرطوم الدولي في "فيسبوك" أن القرار يسري تطبيقه حتى 30 أكتوبر الساعة 02:00 صباحًا "بالتوقيت المحلي".
علقت هيئة الطيران المدني بالسودان، اليوم "الثلاثاء"، جميع الرحلات المحددة من وإلى مطار الخرطوم.
وذكرت الهيئة عبر حساب مطار الخرطوم الدولي في "فيسبوك" أن القرار يسري تطبيقه حتى 30 أكتوبر الساعة 02:00 صباحًا "بالتوقيت المحلي".
علقت هيئة الطيران المدني بالسودان، اليوم "الثلاثاء"، جميع الرحلات المحددة من وإلى مطار الخرطوم.
وذكرت الهيئة عبر حساب مطار الخرطوم الدولي في "فيسبوك" أن القرار يسري تطبيقه حتى 30 أكتوبر الساعة 02:00 صباحًا "بالتوقيت المحلي".