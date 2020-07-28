النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديث شامل في تطبيق "أليكسا".. ما تفضله في المقدمة

ينتظر أن يتضمن شاشة رئيسة جديدة كلياً

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق شركة "أمازون" الأمريكية تحديثاً شاملاً في تطبيقها للمساعدة الشخصية الذكية "أليكسا".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "أليكسا" سيضع أمام المستخدم الميزات الأكثر استخداماً له في المقدمة.

كما سيتضمن التحديث شاشة رئيسة جديدة كلياً، التي يمكنها أن تنقل لمستخدمه مهارات جديدة أكثر تخصيصاً.

وستحتوي الشاشة الرئيسة الجديدة لتطبيق "أليكسا" على مقترحات جديدة مخصصة بناءً على ما يستخدمه ويفضله الشخص.

مثلا، إذا كنت تحب تشغيل الموسيقى كثيراً، أو تحب التحكم في أجهزة منزلك الذكية، ستجد تلك الخيارات بارزة على الشاشة الرئيسة.

كما طوّرت "أمازون" مستشعرات التعرف الصوتي على "أليكسا" حيث يمكن تفعيل التطبيق بمجرد قول "أليكسا" من دون استخدام اليدين.

ومن المقرر أن تطرح "أمازون" التحديث بصورة رسمية نهاية أغسطس المقبل عبر أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس وفاير أو إس.

شركة أمازون الأمريكية أليكسا

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تحديث شامل في تطبيق "أليكسا".. ما تفضله في المقدمة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق شركة "أمازون" الأمريكية تحديثاً شاملاً في تطبيقها للمساعدة الشخصية الذكية "أليكسا".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "أليكسا" سيضع أمام المستخدم الميزات الأكثر استخداماً له في المقدمة.

كما سيتضمن التحديث شاشة رئيسة جديدة كلياً، التي يمكنها أن تنقل لمستخدمه مهارات جديدة أكثر تخصيصاً.

وستحتوي الشاشة الرئيسة الجديدة لتطبيق "أليكسا" على مقترحات جديدة مخصصة بناءً على ما يستخدمه ويفضله الشخص.

مثلا، إذا كنت تحب تشغيل الموسيقى كثيراً، أو تحب التحكم في أجهزة منزلك الذكية، ستجد تلك الخيارات بارزة على الشاشة الرئيسة.

كما طوّرت "أمازون" مستشعرات التعرف الصوتي على "أليكسا" حيث يمكن تفعيل التطبيق بمجرد قول "أليكسا" من دون استخدام اليدين.

ومن المقرر أن تطرح "أمازون" التحديث بصورة رسمية نهاية أغسطس المقبل عبر أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس وفاير أو إس.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
10:42 AM

تحديث شامل في تطبيق "أليكسا".. ما تفضله في المقدمة

ينتظر أن يتضمن شاشة رئيسة جديدة كلياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
359

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق شركة "أمازون" الأمريكية تحديثاً شاملاً في تطبيقها للمساعدة الشخصية الذكية "أليكسا".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "أليكسا" سيضع أمام المستخدم الميزات الأكثر استخداماً له في المقدمة.

كما سيتضمن التحديث شاشة رئيسة جديدة كلياً، التي يمكنها أن تنقل لمستخدمه مهارات جديدة أكثر تخصيصاً.

وستحتوي الشاشة الرئيسة الجديدة لتطبيق "أليكسا" على مقترحات جديدة مخصصة بناءً على ما يستخدمه ويفضله الشخص.

مثلا، إذا كنت تحب تشغيل الموسيقى كثيراً، أو تحب التحكم في أجهزة منزلك الذكية، ستجد تلك الخيارات بارزة على الشاشة الرئيسة.

كما طوّرت "أمازون" مستشعرات التعرف الصوتي على "أليكسا" حيث يمكن تفعيل التطبيق بمجرد قول "أليكسا" من دون استخدام اليدين.

ومن المقرر أن تطرح "أمازون" التحديث بصورة رسمية نهاية أغسطس المقبل عبر أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس وفاير أو إس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,049
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,684
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,244

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة