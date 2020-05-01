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هاشتاق انهيار المستشفى الميداني بقطر يتصدر "تويتر".. و"صحة الدوحة": رياح قوية

نشطاء التواصل الاجتماعي فضحوا نظام الحمدين واتهموه بالمتاجرة بأرواح المواطنين

تصدر هاشتاق انهيار المستشفى الميداني، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد ساعات من انهيار المشفى الذي شيدته دويلة قطر للمصابين بفيروس كورونا.

وتبيّن أن المستشفى المنهار قامت شركة تركية ببنائه بمئات الملايين من الدولارات، حيث ترددت أنباء عن إصابات ووفيات.

فيما نشرت وكالة أنباء قطر تغريدة قالت فيها وزارة الصحة العامة تقول إن رياحًا قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة وأمطارًا غزيرة تسببت ظهر اليوم في انهيار خيمتين كان قد تم إنشاؤهما بمستشفى حزم مبيريك العام بغرض التوسعة.

وانتشر مقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عبر نشطاء فضحوا نظام الحمدين الذي اتهموه بالخيانة والمتاجرة بأرواح المواطنين.

وتواصل قطر أفعالها الإجرامية والإرهابية ضد شعبها ودول الجوار لتعمدها سفك دماء الأبرياء والتدخل في شؤون الدول واعتيادها على خيانة حلفائها.

قطر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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هاشتاق انهيار المستشفى الميداني بقطر يتصدر "تويتر".. و"صحة الدوحة": رياح قوية
سبق

تصدر هاشتاق انهيار المستشفى الميداني، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد ساعات من انهيار المشفى الذي شيدته دويلة قطر للمصابين بفيروس كورونا.

وتبيّن أن المستشفى المنهار قامت شركة تركية ببنائه بمئات الملايين من الدولارات، حيث ترددت أنباء عن إصابات ووفيات.

فيما نشرت وكالة أنباء قطر تغريدة قالت فيها وزارة الصحة العامة تقول إن رياحًا قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة وأمطارًا غزيرة تسببت ظهر اليوم في انهيار خيمتين كان قد تم إنشاؤهما بمستشفى حزم مبيريك العام بغرض التوسعة.

وانتشر مقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عبر نشطاء فضحوا نظام الحمدين الذي اتهموه بالخيانة والمتاجرة بأرواح المواطنين.

وتواصل قطر أفعالها الإجرامية والإرهابية ضد شعبها ودول الجوار لتعمدها سفك دماء الأبرياء والتدخل في شؤون الدول واعتيادها على خيانة حلفائها.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:35 AM

هاشتاق انهيار المستشفى الميداني بقطر يتصدر "تويتر".. و"صحة الدوحة": رياح قوية

نشطاء التواصل الاجتماعي فضحوا نظام الحمدين واتهموه بالمتاجرة بأرواح المواطنين

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عبدالله العنزي - الرياض
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تصدر هاشتاق انهيار المستشفى الميداني، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد ساعات من انهيار المشفى الذي شيدته دويلة قطر للمصابين بفيروس كورونا.

وتبيّن أن المستشفى المنهار قامت شركة تركية ببنائه بمئات الملايين من الدولارات، حيث ترددت أنباء عن إصابات ووفيات.

فيما نشرت وكالة أنباء قطر تغريدة قالت فيها وزارة الصحة العامة تقول إن رياحًا قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة وأمطارًا غزيرة تسببت ظهر اليوم في انهيار خيمتين كان قد تم إنشاؤهما بمستشفى حزم مبيريك العام بغرض التوسعة.

وانتشر مقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عبر نشطاء فضحوا نظام الحمدين الذي اتهموه بالخيانة والمتاجرة بأرواح المواطنين.

وتواصل قطر أفعالها الإجرامية والإرهابية ضد شعبها ودول الجوار لتعمدها سفك دماء الأبرياء والتدخل في شؤون الدول واعتيادها على خيانة حلفائها.

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