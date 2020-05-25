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ملتقى صحافيون و"شراكة" في حفل إفطار صائم لدعم ذوي الهمم

ضمن مبادرة فاعلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع

أقام ملتقى "صحافيون" مساء أمس الخميس حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان، بالشراكة مع جمعية "شراكة" المختصة بذوي الهمم، وذلك بالرياض، ويأتي حفل الإفطار ضمن المبادرة المشتركة لبناء الشراكة الفاعلة بين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمجتمع.

حضر حفل الإفطار عدد من أعضاء ملتقى صحافيون، وعدد من منسوبي جمعية شراكة وأعضائها من الفئة الغالية على المجتمع ،كما شارك بهذه المناسبة عدد من الإعلاميين والصحافيين الذين أشادوا بهذا اللقاء.

ومن جانبه عبر رئيس ملتقى صحافيون معيض الرفدي: إننا حريصون في الملتقى على دعم المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المجتمع وتسليط الضوء على المبادرات الخيرية التي تساهم في دعم جميع فئات المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى صحافيون و"شراكة" في حفل إفطار صائم لدعم ذوي الهمم
سبق

أقام ملتقى "صحافيون" مساء أمس الخميس حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان، بالشراكة مع جمعية "شراكة" المختصة بذوي الهمم، وذلك بالرياض، ويأتي حفل الإفطار ضمن المبادرة المشتركة لبناء الشراكة الفاعلة بين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمجتمع.

حضر حفل الإفطار عدد من أعضاء ملتقى صحافيون، وعدد من منسوبي جمعية شراكة وأعضائها من الفئة الغالية على المجتمع ،كما شارك بهذه المناسبة عدد من الإعلاميين والصحافيين الذين أشادوا بهذا اللقاء.

ومن جانبه عبر رئيس ملتقى صحافيون معيض الرفدي: إننا حريصون في الملتقى على دعم المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المجتمع وتسليط الضوء على المبادرات الخيرية التي تساهم في دعم جميع فئات المجتمع.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:12 AM

ملتقى صحافيون و"شراكة" في حفل إفطار صائم لدعم ذوي الهمم

ضمن مبادرة فاعلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام ملتقى "صحافيون" مساء أمس الخميس حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان، بالشراكة مع جمعية "شراكة" المختصة بذوي الهمم، وذلك بالرياض، ويأتي حفل الإفطار ضمن المبادرة المشتركة لبناء الشراكة الفاعلة بين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمجتمع.

حضر حفل الإفطار عدد من أعضاء ملتقى صحافيون، وعدد من منسوبي جمعية شراكة وأعضائها من الفئة الغالية على المجتمع ،كما شارك بهذه المناسبة عدد من الإعلاميين والصحافيين الذين أشادوا بهذا اللقاء.

ومن جانبه عبر رئيس ملتقى صحافيون معيض الرفدي: إننا حريصون في الملتقى على دعم المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المجتمع وتسليط الضوء على المبادرات الخيرية التي تساهم في دعم جميع فئات المجتمع.

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