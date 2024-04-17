النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

لليوم الثالث.. تبوك بلا إصابات جديدة بـ"كورونا"

الجهات المعنيّة تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية

غابت منطقة تبوك ومحافظاتها، اليوم، عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتوقف عدد الحالات المسجلة في تبوك عند معدل 113 حالة؛ منها 106 حالات نشطة، بينما سجلت محافظتا ضباء والوجه خلال الأيام الماضية؛ حالة واحدة لكل منهما.

وتابع أهالي تبوك المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده وزارة الصحة، وهم يلتزمون بمنع التجوّل الكلّي على مدار 24 ساعة، والتفاؤل الكبير يملأ قلوبهم بأن تتعافى المنطقة تدريجيًّا.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ قرار منع التجول الكلي في تبوك في ظل توقف الخروج للعمل عدا القطاعات الحيوية، مع استمرار التعقيم من قبل أمانة منطقة تبوك للمحلّات والأسواق والشوارع بمتابعة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، الذي شكّل لجانًا لهذه الأزمة وتابع أعمال هذه اللجان.

واطلع أمير المنطقة على تقرير اللجنة الخاصة بتفتيش إسكان العمال في المجمعات وتنظيمها، ونقل عدد كبير منهم لدور الإيواء الصحية التي خصصتها الدولة مؤخرًا لهذا الغرض.

تبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لليوم الثالث.. تبوك بلا إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

غابت منطقة تبوك ومحافظاتها، اليوم، عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتوقف عدد الحالات المسجلة في تبوك عند معدل 113 حالة؛ منها 106 حالات نشطة، بينما سجلت محافظتا ضباء والوجه خلال الأيام الماضية؛ حالة واحدة لكل منهما.

وتابع أهالي تبوك المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده وزارة الصحة، وهم يلتزمون بمنع التجوّل الكلّي على مدار 24 ساعة، والتفاؤل الكبير يملأ قلوبهم بأن تتعافى المنطقة تدريجيًّا.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ قرار منع التجول الكلي في تبوك في ظل توقف الخروج للعمل عدا القطاعات الحيوية، مع استمرار التعقيم من قبل أمانة منطقة تبوك للمحلّات والأسواق والشوارع بمتابعة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، الذي شكّل لجانًا لهذه الأزمة وتابع أعمال هذه اللجان.

واطلع أمير المنطقة على تقرير اللجنة الخاصة بتفتيش إسكان العمال في المجمعات وتنظيمها، ونقل عدد كبير منهم لدور الإيواء الصحية التي خصصتها الدولة مؤخرًا لهذا الغرض.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:51 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:35 PM

لليوم الثالث.. تبوك بلا إصابات جديدة بـ"كورونا"

الجهات المعنيّة تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
نواف الغضوري - تبوك
4
2,276

غابت منطقة تبوك ومحافظاتها، اليوم، عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتوقف عدد الحالات المسجلة في تبوك عند معدل 113 حالة؛ منها 106 حالات نشطة، بينما سجلت محافظتا ضباء والوجه خلال الأيام الماضية؛ حالة واحدة لكل منهما.

وتابع أهالي تبوك المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده وزارة الصحة، وهم يلتزمون بمنع التجوّل الكلّي على مدار 24 ساعة، والتفاؤل الكبير يملأ قلوبهم بأن تتعافى المنطقة تدريجيًّا.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ قرار منع التجول الكلي في تبوك في ظل توقف الخروج للعمل عدا القطاعات الحيوية، مع استمرار التعقيم من قبل أمانة منطقة تبوك للمحلّات والأسواق والشوارع بمتابعة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، الذي شكّل لجانًا لهذه الأزمة وتابع أعمال هذه اللجان.

واطلع أمير المنطقة على تقرير اللجنة الخاصة بتفتيش إسكان العمال في المجمعات وتنظيمها، ونقل عدد كبير منهم لدور الإيواء الصحية التي خصصتها الدولة مؤخرًا لهذا الغرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,204
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة