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"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي

أكد أهمية تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين

أكد مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني، أهمية تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين وتحقيق طموحاتهم.

وقال: إن خدمتهم أمانة في أعناقنا جميعاً، مشدداً على ضرورة التعامل الراقي واللطيف عند التعامل مع المرضى ومقابلتهم بالابتسامة؛ تطبيقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "تبسمك في وجه أخيك صدقة".

وأضاف الدكتور "الميمني": الكل لديه سواسية ويحظى بقدر عال من الاحترام، وسنعمل على أن يأخذ كل موظف حقوقه وفرصه كاملةً دون نقصان.

وتابع: لا بد أن يكون العمل جماعياً، ويتسم بروح الأخوة والمودة والفريق الواحد، مشيراً إلى أن العمل سيستمر على خطة المستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق تعليمات وزارة الصحة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال استقبال رؤساء الأقسام الطبية والإدارية والتمريضية والفنية، وعدد من منسوبي المستشفى بمكتبه وفق التدابير الاحترازية والوقائية، صباح الأحد، 14 ذي القعدة 1441هـ، بعد صدور قرار الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشاد علي، بتكليف "الميمني" مديراً للمستشفى.

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"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي
سبق

أكد مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني، أهمية تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين وتحقيق طموحاتهم.

وقال: إن خدمتهم أمانة في أعناقنا جميعاً، مشدداً على ضرورة التعامل الراقي واللطيف عند التعامل مع المرضى ومقابلتهم بالابتسامة؛ تطبيقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "تبسمك في وجه أخيك صدقة".

وأضاف الدكتور "الميمني": الكل لديه سواسية ويحظى بقدر عال من الاحترام، وسنعمل على أن يأخذ كل موظف حقوقه وفرصه كاملةً دون نقصان.

وتابع: لا بد أن يكون العمل جماعياً، ويتسم بروح الأخوة والمودة والفريق الواحد، مشيراً إلى أن العمل سيستمر على خطة المستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق تعليمات وزارة الصحة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال استقبال رؤساء الأقسام الطبية والإدارية والتمريضية والفنية، وعدد من منسوبي المستشفى بمكتبه وفق التدابير الاحترازية والوقائية، صباح الأحد، 14 ذي القعدة 1441هـ، بعد صدور قرار الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشاد علي، بتكليف "الميمني" مديراً للمستشفى.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
06:32 PM

"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي

أكد أهمية تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أكد مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني، أهمية تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين وتحقيق طموحاتهم.

وقال: إن خدمتهم أمانة في أعناقنا جميعاً، مشدداً على ضرورة التعامل الراقي واللطيف عند التعامل مع المرضى ومقابلتهم بالابتسامة؛ تطبيقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "تبسمك في وجه أخيك صدقة".

وأضاف الدكتور "الميمني": الكل لديه سواسية ويحظى بقدر عال من الاحترام، وسنعمل على أن يأخذ كل موظف حقوقه وفرصه كاملةً دون نقصان.

وتابع: لا بد أن يكون العمل جماعياً، ويتسم بروح الأخوة والمودة والفريق الواحد، مشيراً إلى أن العمل سيستمر على خطة المستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق تعليمات وزارة الصحة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال استقبال رؤساء الأقسام الطبية والإدارية والتمريضية والفنية، وعدد من منسوبي المستشفى بمكتبه وفق التدابير الاحترازية والوقائية، صباح الأحد، 14 ذي القعدة 1441هـ، بعد صدور قرار الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشاد علي، بتكليف "الميمني" مديراً للمستشفى.

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