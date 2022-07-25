شاهد.. أمير الجوف يطلع على سير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها بالقريات

تفقد الخدمات المقدمة بالمحافظة والمستشفى العام

تفقّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم عدداً من أحياء وشوارع وطرق محافظة القريات، وذلك في خلال جولة على محافظة القريات؛ للتأكد من اكتمال خدماتها.

وخلال الجولة زار الأمير فيصل بن نواف مستشفى القريات العام، حيث كان في استقباله لدى وصوله المستشفى مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات بالإنابة كريم الشراري، ومدير المستشفى الدكتور سعود العتيبي.

وقد تجوّل أمير المنطقة في قسم جراحة القلب والقسطرة القلبية والعناية القلبية، كما اطلع على سير العمل في المشاريع المستقبلية والجاري تنفيذها حالياً، مستمعاً من الدكتور "الشهراني" إلى شرح عنها، وإنجاز ما نسبته (90%) من مشروع مركز طب الأسنان و(95%) من مشروع المختبر المركزي وبنك الدم، و(45%) من مشروع مبنى الطوارئ.

يشار إلى أنه رافق أمير المنطقة خلال الجولة وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص له الدكتور أحمد بن محمد السناني، ومحافظ القريات المكلف محمد بن شتيوي الجهني.