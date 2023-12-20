"العتيق" يحتفل بزفاف نجله "عبد الله"

احتفل عبد العزيز بن سعد العتيق بحفل زواج نجله الدكتور عبدالله من كريمة اللواء خالد بن محمد شافي.
وأقيم الحفل وسط أهازيج العرضة السعودية، وحضور جمع من أقارب وأصدقاء أسرتَي العروسين.
"سبق" تبارك للعتيق، وتتمنى حياة سعيدة للعروسَيْن.
احتفل عبد العزيز بن سعد العتيق بحفل زواج نجله الدكتور عبدالله من كريمة اللواء خالد بن محمد شافي.
وأقيم الحفل وسط أهازيج العرضة السعودية، وحضور جمع من أقارب وأصدقاء أسرتَي العروسين.
"سبق" تبارك للعتيق، وتتمنى حياة سعيدة للعروسَيْن.
احتفل عبد العزيز بن سعد العتيق بحفل زواج نجله الدكتور عبدالله من كريمة اللواء خالد بن محمد شافي.
وأقيم الحفل وسط أهازيج العرضة السعودية، وحضور جمع من أقارب وأصدقاء أسرتَي العروسين.
"سبق" تبارك للعتيق، وتتمنى حياة سعيدة للعروسَيْن.
احتفل عبد العزيز بن سعد العتيق بحفل زواج نجله الدكتور عبدالله من كريمة اللواء خالد بن محمد شافي.
وأقيم الحفل وسط أهازيج العرضة السعودية، وحضور جمع من أقارب وأصدقاء أسرتَي العروسين.
"سبق" تبارك للعتيق، وتتمنى حياة سعيدة للعروسَيْن.