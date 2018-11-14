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مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا

أقر بعدم العثور على أدلة قاطعة على دعمها لحركة الشباب الصومالية

قرر مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بما في ذلك الحظر على الأسلحة وعلى السفر، وتجميد الأرصدة والجزاءات المحددة التي كان المجلس قد فرضها في قرارات سابقة، وذلك بعد أن أقر المجلس بأنه لم يعثر على أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لحركة الشباب الصومالية.

وأعلن المجلس إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بكلٍّ من الصومال وإريتريا ابتداءً من منتصف الشهر المقبل.

وفي قرار المجلس 2444 لعام 2018م، الذي اعتمد صباح اليوم، رحّب أعضاء المجلس بنتائج اجتماع جدة بين رئيسَيْ إريتريا وجيبوتي في سبتمبر الماضي، مشددين على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين من أجل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.


وأدان المجلس زيادة اعتماد حركة الشباب على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، لا سيما فرض ضرائب على تجارة السكر والماشية والفحم، كما أعاد تأكيد حظره على تصدير الفحم الصومالي المنشأ، الذين يمكن أن يكون مصدراً مهماً لتمويل حركة الشباب.

وأدان المجلس بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة المعونة الإنسانية، مطالباً جميع الأطراف بإتاحة وتأمين إيصال المعونة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء الصومال.

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مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا
سبق

قرر مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بما في ذلك الحظر على الأسلحة وعلى السفر، وتجميد الأرصدة والجزاءات المحددة التي كان المجلس قد فرضها في قرارات سابقة، وذلك بعد أن أقر المجلس بأنه لم يعثر على أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لحركة الشباب الصومالية.

وأعلن المجلس إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بكلٍّ من الصومال وإريتريا ابتداءً من منتصف الشهر المقبل.

وفي قرار المجلس 2444 لعام 2018م، الذي اعتمد صباح اليوم، رحّب أعضاء المجلس بنتائج اجتماع جدة بين رئيسَيْ إريتريا وجيبوتي في سبتمبر الماضي، مشددين على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين من أجل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.


وأدان المجلس زيادة اعتماد حركة الشباب على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، لا سيما فرض ضرائب على تجارة السكر والماشية والفحم، كما أعاد تأكيد حظره على تصدير الفحم الصومالي المنشأ، الذين يمكن أن يكون مصدراً مهماً لتمويل حركة الشباب.

وأدان المجلس بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة المعونة الإنسانية، مطالباً جميع الأطراف بإتاحة وتأمين إيصال المعونة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء الصومال.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:51 PM

مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا

أقر بعدم العثور على أدلة قاطعة على دعمها لحركة الشباب الصومالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
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قرر مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بما في ذلك الحظر على الأسلحة وعلى السفر، وتجميد الأرصدة والجزاءات المحددة التي كان المجلس قد فرضها في قرارات سابقة، وذلك بعد أن أقر المجلس بأنه لم يعثر على أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لحركة الشباب الصومالية.

وأعلن المجلس إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بكلٍّ من الصومال وإريتريا ابتداءً من منتصف الشهر المقبل.

وفي قرار المجلس 2444 لعام 2018م، الذي اعتمد صباح اليوم، رحّب أعضاء المجلس بنتائج اجتماع جدة بين رئيسَيْ إريتريا وجيبوتي في سبتمبر الماضي، مشددين على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين من أجل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.


وأدان المجلس زيادة اعتماد حركة الشباب على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، لا سيما فرض ضرائب على تجارة السكر والماشية والفحم، كما أعاد تأكيد حظره على تصدير الفحم الصومالي المنشأ، الذين يمكن أن يكون مصدراً مهماً لتمويل حركة الشباب.

وأدان المجلس بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة المعونة الإنسانية، مطالباً جميع الأطراف بإتاحة وتأمين إيصال المعونة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء الصومال.

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