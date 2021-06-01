وشدّد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.
ودعا المواطنين المقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وشدّد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.
ودعا المواطنين المقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
12:47 PM
أمانة جازان: رصد 1040 مخالفة للإجراءات الاحترازية في 45 يوماً
نفّذت 66 ألف زيارة رقابية لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية ضد كورونا
وشدّد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.
ودعا المواطنين المقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.