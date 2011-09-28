"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (العارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.