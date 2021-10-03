النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لرفع الجاهزية... اجتماع يستعرض خطة أمانة الطائف لموسم الأمطار

استعراض المواقع الحرجة لوضع فرق العمل وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة

عقدت أمانة الطائف اليوم اجتماعاً برئاسة أمينها الدكتور أحمد القثامي ووكلاء الأمانة ومديري الإدارات لاستعراض خطة الأمانة لموسم الأمطار 1443هـ ورفع درجة الجاهزية.

واستعرض الاجتماع المواقع الحرجة التي تشهد تجمع مياه الأمطار ووضع فرق العمل وتزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، لمناقشة جاهزية شبكات ومحطات تصريف مياهالأمطار، وتنظيف شبكات الأنفاق، وجاهزية المضخات والمولدات والمضخات الاحتياطية.

كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، وتجهيز فريق العمليات بالبلديات الفرعية، ورفع درجة جاهزية كفاءة شبكات التصريف، وإجراءات الصيانة الدورية منافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات والعبارات في كافة الطرق والشوارع في المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لرفع الجاهزية... اجتماع يستعرض خطة أمانة الطائف لموسم الأمطار
سبق

عقدت أمانة الطائف اليوم اجتماعاً برئاسة أمينها الدكتور أحمد القثامي ووكلاء الأمانة ومديري الإدارات لاستعراض خطة الأمانة لموسم الأمطار 1443هـ ورفع درجة الجاهزية.

واستعرض الاجتماع المواقع الحرجة التي تشهد تجمع مياه الأمطار ووضع فرق العمل وتزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، لمناقشة جاهزية شبكات ومحطات تصريف مياهالأمطار، وتنظيف شبكات الأنفاق، وجاهزية المضخات والمولدات والمضخات الاحتياطية.

كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، وتجهيز فريق العمليات بالبلديات الفرعية، ورفع درجة جاهزية كفاءة شبكات التصريف، وإجراءات الصيانة الدورية منافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات والعبارات في كافة الطرق والشوارع في المحافظة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
07:14 PM

لرفع الجاهزية... اجتماع يستعرض خطة أمانة الطائف لموسم الأمطار

استعراض المواقع الحرجة لوضع فرق العمل وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
295

عقدت أمانة الطائف اليوم اجتماعاً برئاسة أمينها الدكتور أحمد القثامي ووكلاء الأمانة ومديري الإدارات لاستعراض خطة الأمانة لموسم الأمطار 1443هـ ورفع درجة الجاهزية.

واستعرض الاجتماع المواقع الحرجة التي تشهد تجمع مياه الأمطار ووضع فرق العمل وتزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، لمناقشة جاهزية شبكات ومحطات تصريف مياهالأمطار، وتنظيف شبكات الأنفاق، وجاهزية المضخات والمولدات والمضخات الاحتياطية.

كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، وتجهيز فريق العمليات بالبلديات الفرعية، ورفع درجة جاهزية كفاءة شبكات التصريف، وإجراءات الصيانة الدورية منافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات والعبارات في كافة الطرق والشوارع في المحافظة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,180
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,434

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة