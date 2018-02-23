"البيئة" تنفي فرض رسوم على النخيل والمواشي

أكدت أن الهدف من برنامج "سجل" بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية

نفى مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف ما تردد من معلومات مغلوطة حول برنامج “سجل” الذي أطلقته الوزارة مطلع الأسبوع الماضي.

وقال "العبداللطيف" إن ما تردد من معلومات عن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية هي معلومات غير صحيحة إطلاقاً.

وأكد مدير المشروع في تصريح صحفي إلى أن الهدف من البرنامج هو بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية في المرحلة الأولى بما يمكن الوزارة من تقديم خدمات متطورة وإصدار رخص للمزارع توضح المساحة ونوع المحصول، مؤكداً أن التسجيل في البرنامج سيخدم المزارعين، وسيكون المدخل للحصول على خدمات الوزارة وخدمات الطاقة، إضافة إلى تمكين الوزارة من تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وإصدار التعويضات للمستحقين ورخص زراعة القمح.