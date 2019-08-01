أمير جازان يتابع حالة مصابي حادث صبيا ورئيس الجعافرة يزور منزلهم

ضمن حرص حكومة خادم الحرمين بالوقوف مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد جابر العقدي؛ بزيارة لمنزل أسرة مصابي حادث طريق صبيا جازان الذي وثقته عدسة أحد سالكي الطريق، المواطن أحمد عطية جعفري وأطفاله المعاقين الذين يسكنون ببلدة القوز.



وقدم العقدي لهم مواساته ودعواته لهم بالشفاء العاجل، وأكد لهم خلال الزيارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بالوقوف مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم.



ووجه رئيس مركز قوز الجعافرة جمعية بر الساحل، ومكتب الضمان بمحافظة صبيا؛ بدراسة حالة الأسرة وتقديم المساعدات المالية والعينية لهم.



وكانت قد كشفت مصادر "سبق" الستار عن حالة قائد مركبة الهايلكس الذي تعرض لحادث مأساوي كان سببه مستهتر يقود مركبة بسرعة جنونية؛ حيث بينت مصادر "سبق" أن من كانوا يستقلون المركبة طفلتان معاقتان، وأم وأب مكلومان كانا في طريق عودتهم من المستشفى للمنزل، ولكن القدر أعادهم للمستشفى.



وبينت مصادر "سبق" أن الأب يعيش ظروفًا مادية صعبة، ولا يملك إلا مركبته الهايلكس المتهالكة التي أُتلفت جراء الحادث؛ حيث اعتاد بشكل شبه يومي بالمراجعة بطفلتيه المعاقتين: 4 سنوات و6 سنوات للمستشفى.



وكانت قد تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من ضبط السائق المتهور الذي تسبب في الحادث الشنيع الذي شهده طريق صبيا جازان، ووثّقه قائد مركبة سالكة للطريق، عبر مقطع فيديو قام بتصويره عبر تطبيق "سناب شات"، بسبب السرعة الجنونية؛ راح ضحيته أحد سالكي الطريق.