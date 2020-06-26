"الأعلى للشؤون الإسلامية" بالجابون يثمن قرار "تعليق الحج الخارجي"

قال: يؤكد حرص بلاد الحرمين الشريفين على مراعاة مصالح العباد والبلاد

أكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية الجابون إسماعيل حسين أوسا، أن قرار تعليق المملكة للحج الخارجي لهذا العام يؤكد حرص بلاد الحرمين الشريفين على مراعاة مصالح العباد والبلاد.

وشدد، في بيان له، أن المملكة العربية السعودية تراعي سلامة العالمين توافقًا مع مقاصد الشريعة العظمى من حفظ الأنفس التي هي من أهم مقاصد الإسلام، وذلك باتخاذها كل التدابير الوقائية اللازمة منذ إعلان الوباء.

وأعرب عن تأييده لقرار المملكة ووقوفه وتضامنه التام معها، منوهًا بجهودها في الحفاظ على مقدسات الإسلام والمسلمين خدمة لهذه الأمة لأداء شعائرها بأمن وأمان.