وقّعت شركة أرامكو السعودية وأدنوك أبو ظبي، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز المسال.
مذكرة تفاهم بين أرامكو وأدنوك الإماراتية لاستكشاف فرص الاستثمار في الغاز
وقّعت شركة أرامكو السعودية وأدنوك أبو ظبي، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز المسال.
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مذكرة تفاهم بين أرامكو وأدنوك الإماراتية لاستكشاف فرص الاستثمار في الغازصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-12
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:51 AM
مذكرة تفاهم بين أرامكو وأدنوك الإماراتية لاستكشاف فرص الاستثمار في الغاز
وقّعت شركة أرامكو السعودية وأدنوك أبو ظبي، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز المسال.
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