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حاكم نيويورك يضطر إلى تقديم استقالته أمام استمرار اتهامه بالتحرش الجنسي

برّر قراره بالرغبة في عدم تشتيت جهود مواجهة "كورونا"

اضطرّ حاكم نيويورك أندرو كومو إلى تقديم استقالته من منصبه، اليوم "الثلاثاء"، أمام الاتهامات المتتالية له بالتحرش الجنسي.

وقال "كومو" في مؤتمر صحفي: "إن أفضل طريقة يمكنني المساعدة بها هي أن أتنحى وأترك الحكومة تعود إلى الحكم".

واعتبر حاكم نيويورك القدرة على إدارة حكومة فاعلة خلال جائحة كورونا، مسألة حياة أو موت.

وبيّن أن إهدار الطاقة على عوامل التشتيت هو آخر شيء يجب ألا تفعله حكومة الولاية، ولا يمكنه أن يكون سبب ذلك؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

الرئيسية/ أخبار العالم

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حاكم نيويورك يضطر إلى تقديم استقالته أمام استمرار اتهامه بالتحرش الجنسي
سبق

اضطرّ حاكم نيويورك أندرو كومو إلى تقديم استقالته من منصبه، اليوم "الثلاثاء"، أمام الاتهامات المتتالية له بالتحرش الجنسي.

وقال "كومو" في مؤتمر صحفي: "إن أفضل طريقة يمكنني المساعدة بها هي أن أتنحى وأترك الحكومة تعود إلى الحكم".

واعتبر حاكم نيويورك القدرة على إدارة حكومة فاعلة خلال جائحة كورونا، مسألة حياة أو موت.

وبيّن أن إهدار الطاقة على عوامل التشتيت هو آخر شيء يجب ألا تفعله حكومة الولاية، ولا يمكنه أن يكون سبب ذلك؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:56 PM

حاكم نيويورك يضطر إلى تقديم استقالته أمام استمرار اتهامه بالتحرش الجنسي

برّر قراره بالرغبة في عدم تشتيت جهود مواجهة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,959

اضطرّ حاكم نيويورك أندرو كومو إلى تقديم استقالته من منصبه، اليوم "الثلاثاء"، أمام الاتهامات المتتالية له بالتحرش الجنسي.

وقال "كومو" في مؤتمر صحفي: "إن أفضل طريقة يمكنني المساعدة بها هي أن أتنحى وأترك الحكومة تعود إلى الحكم".

واعتبر حاكم نيويورك القدرة على إدارة حكومة فاعلة خلال جائحة كورونا، مسألة حياة أو موت.

وبيّن أن إهدار الطاقة على عوامل التشتيت هو آخر شيء يجب ألا تفعله حكومة الولاية، ولا يمكنه أن يكون سبب ذلك؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

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