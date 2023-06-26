النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المحرق البحريني يشارك في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال

آل الشيخ وقع الاتفاقية مع البوعينين

يشارك الفريق الكروي الأول بنادي المحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ( البطولة العربية للأندية ).

حيث جرى مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، توقيع اتفاقية المشاركة البحرينية في النسخة المقبلة من البطولة.

ومثل الاتحاد العربي لكرة القدم في مراسم التوقيع مدير البطولة طلال آل الشيخ، والأمين العام المساعد مبارك الضفيان، بحضور نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم علي البوعينين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المحرق البحريني يشارك في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال
سبق

يشارك الفريق الكروي الأول بنادي المحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ( البطولة العربية للأندية ).

حيث جرى مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، توقيع اتفاقية المشاركة البحرينية في النسخة المقبلة من البطولة.

ومثل الاتحاد العربي لكرة القدم في مراسم التوقيع مدير البطولة طلال آل الشيخ، والأمين العام المساعد مبارك الضفيان، بحضور نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم علي البوعينين.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:18 PM

المحرق البحريني يشارك في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال

آل الشيخ وقع الاتفاقية مع البوعينين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
2
741

يشارك الفريق الكروي الأول بنادي المحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ( البطولة العربية للأندية ).

حيث جرى مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، توقيع اتفاقية المشاركة البحرينية في النسخة المقبلة من البطولة.

ومثل الاتحاد العربي لكرة القدم في مراسم التوقيع مدير البطولة طلال آل الشيخ، والأمين العام المساعد مبارك الضفيان، بحضور نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم علي البوعينين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,276
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,135
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,020

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة