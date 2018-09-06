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كاتبة سعودية تطالب بتوفير أكثر من معلم بنفس الدرس للوصول للعالمية

شددت على ضرورة بناء هوية للمعلمين عبر منظومة برامج ودورات

وجهت الكاتبة السعودية أريج الجهني رسالتها لوزارة التعليم بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد ونادت بتوفير أكثر من معلم في نفس الدرس التعليمي حتى لو يصل إلى ثلاثة، منهم معلمون للتمهيدي ومعلمون للصفوف الأولى وهكذا.

وأضافت الجهني أن رفع عدد المعلمين في الصفوف يساهم في استقرار الطلبة بشكل كبير فيصبح الدوام من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، كما هو معمول به عالميًا، مشددة على ضرورة بناء هوية للمعلمين عبر منظومة برامج ودورات.

وقالت الكاتبة الجهني في مقالة نشرتها "عكاظ": أكتب هذا المقال لتهنئة المعلمات والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور ببداية العام الدراسي الجديد والذي استحثني أيضًا على كتابة هذه الرسالة المفتوحة للمعلمين تحديدًا هو حضوري لليوم الختامي من المنتدى الدولي الخاص بهم، والذي لأول مرة أنال فرصة رؤية المعلم والمعلمة خارج أسوار المدرسة في بهو واحد وبروحهم التربوية الحانية".

وأضافت تقول: "نعم لنا الحق أن نفتخر بالمعلم السعودي الذي لا يقف عند بوابة الظروف بل يبدع ويخلق من البيئة التعليمية واحة تربوية مدهشة، نظرة خارجية للحقل التعليمي المدرسي تجعلك تفتخر بعدد المنسوبين الذين يحملون مؤهلات تربوية عالية في الميدان، وهذا ما يعكس التوجه الحقيقي للوزارة في صناعة الهوية المهنية للمعلم السعودي فهو صاحب المهارات والعطاء اللا محدود".

وواصلت: "كانت محاضرة البارونة سوزان قرينفيلد حول هذا «صناعة الهوية المهنية للمعلم» والمهارات اللازمة، وتناولت أيضًا مقتطفات متنوعة عن التعلم المستند إلى الدماغ ووظائفه، وهذه الموضوعات من أهم الموضوعات التربوية حاليًا في العالم، فعدد كبير جدًا من الأبحاث البريطانية الآن يتناول صناعة الهوية المهنية بشكل متخصص، ويجب أن تتم معالجته لدينا من خلال الأبحاث المتخصصة".

وأضافت: "قرينفيلد أثارت نقاطًا جوهرية حول ذلك، حيث قالت الهوية تتعدى حدود الوشم والمكان، مشيرة إلى قوة تأثيرها في حياتنا العامة والمهنية خاصة، كما وضحت ضرورة امتلاك الهوية؛ لأنها تصنع حاجزًا واقيًا بينك وبين العالم، فلا يتسرب لك كل ما حولك ليميع ملامحك ولا يمنعك بذات الوقت من الاستفادة والتعلم والبناء".

وأشارت إلى أن المعلم هو الحلقة الأقوى في النظام التعليمي، فالمعلم هو عراب العملية التعليمية وقائدها، جهود الوزارة في السنوات الأخيرة لدعم المعلمين متميزة ومتواصلة ولا تقف، ومن هنا أتساءل: ما مستقبل المعلم السعودي بعد عشر سنوات من الآن؟ وهل سنشاهد المزيد من التمكين لهم، سواء برفع برامج التدريب والابتعاث".

وأوضحت أن الحاجة للمعلم لا تتضاءل، بل تتضاعف مع الزمن مع تغير أدواره وأيضًا استحداث مسميات، فيكون هناك معلم أساسي ومعلم مساعد لكل صف، كل هذا سيغير خريطة التعلم المدرسي في المستقبل للمزيد من التفوق والتميز التربوي".

واختتمت: "أخيرًا، فإن رسالة الدكتور أحمد العيسى للمعلمين نصت على أن السباق الآن هو سباق العلم والمعرفة والمهارة وسباق الإنتاج والعمل المثمر الخلاق، وأن يكون أثر العمل واضحًا بجهود كل فرد في الوزارة أينما كان موقعه، الوزارة دعت المعلمين الآن للترشح للمجلس الاستشاري للمعلمين والذي تم الإعلان عن تأسيسه في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، وهذه خطوة أخرى ضمن خطة استراتيجية معلنة تمكن المعلم وتدعم استقراره الوظيفي في وصول صوته ومشاركته في صنع القرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كاتبة سعودية تطالب بتوفير أكثر من معلم بنفس الدرس للوصول للعالمية
سبق

وجهت الكاتبة السعودية أريج الجهني رسالتها لوزارة التعليم بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد ونادت بتوفير أكثر من معلم في نفس الدرس التعليمي حتى لو يصل إلى ثلاثة، منهم معلمون للتمهيدي ومعلمون للصفوف الأولى وهكذا.

وأضافت الجهني أن رفع عدد المعلمين في الصفوف يساهم في استقرار الطلبة بشكل كبير فيصبح الدوام من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، كما هو معمول به عالميًا، مشددة على ضرورة بناء هوية للمعلمين عبر منظومة برامج ودورات.

وقالت الكاتبة الجهني في مقالة نشرتها "عكاظ": أكتب هذا المقال لتهنئة المعلمات والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور ببداية العام الدراسي الجديد والذي استحثني أيضًا على كتابة هذه الرسالة المفتوحة للمعلمين تحديدًا هو حضوري لليوم الختامي من المنتدى الدولي الخاص بهم، والذي لأول مرة أنال فرصة رؤية المعلم والمعلمة خارج أسوار المدرسة في بهو واحد وبروحهم التربوية الحانية".

وأضافت تقول: "نعم لنا الحق أن نفتخر بالمعلم السعودي الذي لا يقف عند بوابة الظروف بل يبدع ويخلق من البيئة التعليمية واحة تربوية مدهشة، نظرة خارجية للحقل التعليمي المدرسي تجعلك تفتخر بعدد المنسوبين الذين يحملون مؤهلات تربوية عالية في الميدان، وهذا ما يعكس التوجه الحقيقي للوزارة في صناعة الهوية المهنية للمعلم السعودي فهو صاحب المهارات والعطاء اللا محدود".

وواصلت: "كانت محاضرة البارونة سوزان قرينفيلد حول هذا «صناعة الهوية المهنية للمعلم» والمهارات اللازمة، وتناولت أيضًا مقتطفات متنوعة عن التعلم المستند إلى الدماغ ووظائفه، وهذه الموضوعات من أهم الموضوعات التربوية حاليًا في العالم، فعدد كبير جدًا من الأبحاث البريطانية الآن يتناول صناعة الهوية المهنية بشكل متخصص، ويجب أن تتم معالجته لدينا من خلال الأبحاث المتخصصة".

وأضافت: "قرينفيلد أثارت نقاطًا جوهرية حول ذلك، حيث قالت الهوية تتعدى حدود الوشم والمكان، مشيرة إلى قوة تأثيرها في حياتنا العامة والمهنية خاصة، كما وضحت ضرورة امتلاك الهوية؛ لأنها تصنع حاجزًا واقيًا بينك وبين العالم، فلا يتسرب لك كل ما حولك ليميع ملامحك ولا يمنعك بذات الوقت من الاستفادة والتعلم والبناء".

وأشارت إلى أن المعلم هو الحلقة الأقوى في النظام التعليمي، فالمعلم هو عراب العملية التعليمية وقائدها، جهود الوزارة في السنوات الأخيرة لدعم المعلمين متميزة ومتواصلة ولا تقف، ومن هنا أتساءل: ما مستقبل المعلم السعودي بعد عشر سنوات من الآن؟ وهل سنشاهد المزيد من التمكين لهم، سواء برفع برامج التدريب والابتعاث".

وأوضحت أن الحاجة للمعلم لا تتضاءل، بل تتضاعف مع الزمن مع تغير أدواره وأيضًا استحداث مسميات، فيكون هناك معلم أساسي ومعلم مساعد لكل صف، كل هذا سيغير خريطة التعلم المدرسي في المستقبل للمزيد من التفوق والتميز التربوي".

واختتمت: "أخيرًا، فإن رسالة الدكتور أحمد العيسى للمعلمين نصت على أن السباق الآن هو سباق العلم والمعرفة والمهارة وسباق الإنتاج والعمل المثمر الخلاق، وأن يكون أثر العمل واضحًا بجهود كل فرد في الوزارة أينما كان موقعه، الوزارة دعت المعلمين الآن للترشح للمجلس الاستشاري للمعلمين والذي تم الإعلان عن تأسيسه في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، وهذه خطوة أخرى ضمن خطة استراتيجية معلنة تمكن المعلم وتدعم استقراره الوظيفي في وصول صوته ومشاركته في صنع القرار.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
07:40 PM

كاتبة سعودية تطالب بتوفير أكثر من معلم بنفس الدرس للوصول للعالمية

شددت على ضرورة بناء هوية للمعلمين عبر منظومة برامج ودورات

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بدر العتيبي - الرياض
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وجهت الكاتبة السعودية أريج الجهني رسالتها لوزارة التعليم بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد ونادت بتوفير أكثر من معلم في نفس الدرس التعليمي حتى لو يصل إلى ثلاثة، منهم معلمون للتمهيدي ومعلمون للصفوف الأولى وهكذا.

وأضافت الجهني أن رفع عدد المعلمين في الصفوف يساهم في استقرار الطلبة بشكل كبير فيصبح الدوام من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، كما هو معمول به عالميًا، مشددة على ضرورة بناء هوية للمعلمين عبر منظومة برامج ودورات.

وقالت الكاتبة الجهني في مقالة نشرتها "عكاظ": أكتب هذا المقال لتهنئة المعلمات والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور ببداية العام الدراسي الجديد والذي استحثني أيضًا على كتابة هذه الرسالة المفتوحة للمعلمين تحديدًا هو حضوري لليوم الختامي من المنتدى الدولي الخاص بهم، والذي لأول مرة أنال فرصة رؤية المعلم والمعلمة خارج أسوار المدرسة في بهو واحد وبروحهم التربوية الحانية".

وأضافت تقول: "نعم لنا الحق أن نفتخر بالمعلم السعودي الذي لا يقف عند بوابة الظروف بل يبدع ويخلق من البيئة التعليمية واحة تربوية مدهشة، نظرة خارجية للحقل التعليمي المدرسي تجعلك تفتخر بعدد المنسوبين الذين يحملون مؤهلات تربوية عالية في الميدان، وهذا ما يعكس التوجه الحقيقي للوزارة في صناعة الهوية المهنية للمعلم السعودي فهو صاحب المهارات والعطاء اللا محدود".

وواصلت: "كانت محاضرة البارونة سوزان قرينفيلد حول هذا «صناعة الهوية المهنية للمعلم» والمهارات اللازمة، وتناولت أيضًا مقتطفات متنوعة عن التعلم المستند إلى الدماغ ووظائفه، وهذه الموضوعات من أهم الموضوعات التربوية حاليًا في العالم، فعدد كبير جدًا من الأبحاث البريطانية الآن يتناول صناعة الهوية المهنية بشكل متخصص، ويجب أن تتم معالجته لدينا من خلال الأبحاث المتخصصة".

وأضافت: "قرينفيلد أثارت نقاطًا جوهرية حول ذلك، حيث قالت الهوية تتعدى حدود الوشم والمكان، مشيرة إلى قوة تأثيرها في حياتنا العامة والمهنية خاصة، كما وضحت ضرورة امتلاك الهوية؛ لأنها تصنع حاجزًا واقيًا بينك وبين العالم، فلا يتسرب لك كل ما حولك ليميع ملامحك ولا يمنعك بذات الوقت من الاستفادة والتعلم والبناء".

وأشارت إلى أن المعلم هو الحلقة الأقوى في النظام التعليمي، فالمعلم هو عراب العملية التعليمية وقائدها، جهود الوزارة في السنوات الأخيرة لدعم المعلمين متميزة ومتواصلة ولا تقف، ومن هنا أتساءل: ما مستقبل المعلم السعودي بعد عشر سنوات من الآن؟ وهل سنشاهد المزيد من التمكين لهم، سواء برفع برامج التدريب والابتعاث".

وأوضحت أن الحاجة للمعلم لا تتضاءل، بل تتضاعف مع الزمن مع تغير أدواره وأيضًا استحداث مسميات، فيكون هناك معلم أساسي ومعلم مساعد لكل صف، كل هذا سيغير خريطة التعلم المدرسي في المستقبل للمزيد من التفوق والتميز التربوي".

واختتمت: "أخيرًا، فإن رسالة الدكتور أحمد العيسى للمعلمين نصت على أن السباق الآن هو سباق العلم والمعرفة والمهارة وسباق الإنتاج والعمل المثمر الخلاق، وأن يكون أثر العمل واضحًا بجهود كل فرد في الوزارة أينما كان موقعه، الوزارة دعت المعلمين الآن للترشح للمجلس الاستشاري للمعلمين والذي تم الإعلان عن تأسيسه في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، وهذه خطوة أخرى ضمن خطة استراتيجية معلنة تمكن المعلم وتدعم استقراره الوظيفي في وصول صوته ومشاركته في صنع القرار.

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