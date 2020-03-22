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الجيش اليمني يأسر 20 حوثياً خلال اشتباكات في جبهة صرواح

مقاتلات التحالف استهدف آليات عسكرية للمليشيا

أسر الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، 20 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني في ميمنة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني كان لهم بالمرصاد، واشتبك مع العناصر المتسللة وأسر 20 عنصراً منهم فيما لاذ من تبقى بالفرار.

على الصعيد نفسه، ذكر المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

الجيش اليمني

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الجيش اليمني يأسر 20 حوثياً خلال اشتباكات في جبهة صرواح
سبق

أسر الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، 20 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني في ميمنة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني كان لهم بالمرصاد، واشتبك مع العناصر المتسللة وأسر 20 عنصراً منهم فيما لاذ من تبقى بالفرار.

على الصعيد نفسه، ذكر المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:09 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:04 PM

الجيش اليمني يأسر 20 حوثياً خلال اشتباكات في جبهة صرواح

مقاتلات التحالف استهدف آليات عسكرية للمليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسر الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، 20 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني في ميمنة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني كان لهم بالمرصاد، واشتبك مع العناصر المتسللة وأسر 20 عنصراً منهم فيما لاذ من تبقى بالفرار.

على الصعيد نفسه، ذكر المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات تعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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