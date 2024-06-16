النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حريق بمتنزه كحلا.. والدفاع المدني يخمده ويسلِّمه للجهات المعنية

بفعل أيدٍ عابثة مخربة.. وقد أتت النيران على أشجار معمرة ونادرة

تمكنت مساء اليوم فِرق الدفاع المدني بمركز الربوعة التابع لمحافظة سراة عبيدة من إخماد حريق نشب بمتنزه كحلا، والتهم مجموعة من الأشجار من جراء عبث مجهولين بالمتنزه.

وقال المواطن يحيى التليدي من أهالي المنطقة إنه اندلع حريق بمتنزه كحلا بمركز الربوعة. وهذا الحريق بفعل أيدٍ عابثة مخربة؛ إذ أتت النيران على أشجار معمرة ونادرة. مطالبًا الجهات المسؤولة بالاهتمام بالمتنزه، والمحافظة على الغطاء النباتي فيه، والمساهمة في زراعة شتلات من البيئة المحلية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالنيابة، النقيب عبدالعزيز آل جلبان: إن حادث الحريق سُلّم للجهة المختصة. وفرق الدفاع المدني باشرت الحالة، وتم احتواء الحريق فقط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حريق بمتنزه كحلا.. والدفاع المدني يخمده ويسلِّمه للجهات المعنية
سبق

تمكنت مساء اليوم فِرق الدفاع المدني بمركز الربوعة التابع لمحافظة سراة عبيدة من إخماد حريق نشب بمتنزه كحلا، والتهم مجموعة من الأشجار من جراء عبث مجهولين بالمتنزه.

وقال المواطن يحيى التليدي من أهالي المنطقة إنه اندلع حريق بمتنزه كحلا بمركز الربوعة. وهذا الحريق بفعل أيدٍ عابثة مخربة؛ إذ أتت النيران على أشجار معمرة ونادرة. مطالبًا الجهات المسؤولة بالاهتمام بالمتنزه، والمحافظة على الغطاء النباتي فيه، والمساهمة في زراعة شتلات من البيئة المحلية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالنيابة، النقيب عبدالعزيز آل جلبان: إن حادث الحريق سُلّم للجهة المختصة. وفرق الدفاع المدني باشرت الحالة، وتم احتواء الحريق فقط.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:17 PM

حريق بمتنزه كحلا.. والدفاع المدني يخمده ويسلِّمه للجهات المعنية

بفعل أيدٍ عابثة مخربة.. وقد أتت النيران على أشجار معمرة ونادرة

A A A
سعود الدعجاني - عسير
1
1,981

تمكنت مساء اليوم فِرق الدفاع المدني بمركز الربوعة التابع لمحافظة سراة عبيدة من إخماد حريق نشب بمتنزه كحلا، والتهم مجموعة من الأشجار من جراء عبث مجهولين بالمتنزه.

وقال المواطن يحيى التليدي من أهالي المنطقة إنه اندلع حريق بمتنزه كحلا بمركز الربوعة. وهذا الحريق بفعل أيدٍ عابثة مخربة؛ إذ أتت النيران على أشجار معمرة ونادرة. مطالبًا الجهات المسؤولة بالاهتمام بالمتنزه، والمحافظة على الغطاء النباتي فيه، والمساهمة في زراعة شتلات من البيئة المحلية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالنيابة، النقيب عبدالعزيز آل جلبان: إن حادث الحريق سُلّم للجهة المختصة. وفرق الدفاع المدني باشرت الحالة، وتم احتواء الحريق فقط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة