النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة تتيح لقاحات كورونا للحوامل.. وتوضح: لا وجود للضرر على الحامل أو الجنين

‫أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-19) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة, موضحة أن الدراسات تشير إلى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصحة تتيح لقاحات كورونا للحوامل.. وتوضح: لا وجود للضرر على الحامل أو الجنين
سبق

‫أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-19) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة, موضحة أن الدراسات تشير إلى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:21 AM

الصحة تتيح لقاحات كورونا للحوامل.. وتوضح: لا وجود للضرر على الحامل أو الجنين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,040

‫أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-19) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة, موضحة أن الدراسات تشير إلى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,342
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,186
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,656
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,623

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة