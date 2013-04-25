أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-19) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة, موضحة أن الدراسات تشير إلى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.
الصحة تتيح لقاحات كورونا للحوامل.. وتوضح: لا وجود للضرر على الحامل أو الجنين
أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-19) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة, موضحة أن الدراسات تشير إلى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
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الصحة تتيح لقاحات كورونا للحوامل.. وتوضح: لا وجود للضرر على الحامل أو الجنينعبدالله البرقاوي سبق 2021-04-25
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:21 AM
الصحة تتيح لقاحات كورونا للحوامل.. وتوضح: لا وجود للضرر على الحامل أو الجنين
أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-19) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة, موضحة أن الدراسات تشير إلى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.
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