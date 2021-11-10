النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية

أكدت وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي آثم وممنهج يهدد أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي آثم وممنهج يهدد أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
06:28 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية

أكدت وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
627

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي آثم وممنهج يهدد أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها التام فيما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة