النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرحالان الشقيقان "خالد وحميد المالكي" يصلان الرياض بعد رحلة الـ1000 كلم

​على دراجتيهما الهوائيتين ورغم التقلبات الجوية وتعرض أحدهما لوعكة صحية

وصل الرحالان السعوديان الشقيقان "خالد وحميد المالكي" العاصمة الرياض لإيصال رسالتهما ولاءً وطاعة للقيادة الحكيمة، وشكراً ودعماً للجنود البواسل بكافة القطاعات، بعد مسافة الـ 1000 كلم عبر دراجتيهما الهوائيتين قطعاها في رحلتهما والتي واجها من خلالها التقلبات الجوية، والوعكة الصحية التي لزمت أحدهما.

وقال قائد الرحلة ومرافقهما "موسى المالكي"، إن رحلة شقيقيه انطلقت قبل أسبوعين من مركز القريع بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، وبموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

وأبان "المالكي" أن شقيقيه أثناء رحلتهما مرا على الكثير من المراكز والمحافظات والمخافر وأقسام الشرط، وكانت رسالتهما ولاءً وطاعة للقيادة الحكيمة، وشكراً ودعماً لكافة الجنود البواسل بكافة القطاعات، لافتاً إلى أنه أثناء المسير تعرض أحد الرحالة لعارض صحي، حيث توقفت الرحلة لعدة أيام، وأصر الرحالان على مواصلة الرحلة رغم الظروف الصحية وشدة البرودة وكل أملهما الوصول للعاصمة الرياض ومقابلة ولاة الأمر -حفظهم الله-، موضحًا أن الرحلة استغرقت أكثر من أسبوعين.

يُشار إلى أنَ أحد الرحالين كان قد تعرض لمتاعب صحية في القلب أجبرته على إيقاف مسيرة الرحلة المقررة من بني مالك حتى الرياض، ومن ثم حضور إسعاف الهلال الأحمر، والذي نقله لمستشفى ظلم العام شمال محافظة الطائف، بعد أن تجاوزا نحو 16 كلم، وبعد خمسة أيام من انطلاقة الرحلة، حتى تماثل للشفاء، وأكملا مسيرة الرحلة حتى وصلا إلى الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرحالان الشقيقان "خالد وحميد المالكي" يصلان الرياض بعد رحلة الـ1000 كلم
سبق

وصل الرحالان السعوديان الشقيقان "خالد وحميد المالكي" العاصمة الرياض لإيصال رسالتهما ولاءً وطاعة للقيادة الحكيمة، وشكراً ودعماً للجنود البواسل بكافة القطاعات، بعد مسافة الـ 1000 كلم عبر دراجتيهما الهوائيتين قطعاها في رحلتهما والتي واجها من خلالها التقلبات الجوية، والوعكة الصحية التي لزمت أحدهما.

وقال قائد الرحلة ومرافقهما "موسى المالكي"، إن رحلة شقيقيه انطلقت قبل أسبوعين من مركز القريع بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، وبموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

وأبان "المالكي" أن شقيقيه أثناء رحلتهما مرا على الكثير من المراكز والمحافظات والمخافر وأقسام الشرط، وكانت رسالتهما ولاءً وطاعة للقيادة الحكيمة، وشكراً ودعماً لكافة الجنود البواسل بكافة القطاعات، لافتاً إلى أنه أثناء المسير تعرض أحد الرحالة لعارض صحي، حيث توقفت الرحلة لعدة أيام، وأصر الرحالان على مواصلة الرحلة رغم الظروف الصحية وشدة البرودة وكل أملهما الوصول للعاصمة الرياض ومقابلة ولاة الأمر -حفظهم الله-، موضحًا أن الرحلة استغرقت أكثر من أسبوعين.

يُشار إلى أنَ أحد الرحالين كان قد تعرض لمتاعب صحية في القلب أجبرته على إيقاف مسيرة الرحلة المقررة من بني مالك حتى الرياض، ومن ثم حضور إسعاف الهلال الأحمر، والذي نقله لمستشفى ظلم العام شمال محافظة الطائف، بعد أن تجاوزا نحو 16 كلم، وبعد خمسة أيام من انطلاقة الرحلة، حتى تماثل للشفاء، وأكملا مسيرة الرحلة حتى وصلا إلى الرياض.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
06:54 PM

الرحالان الشقيقان "خالد وحميد المالكي" يصلان الرياض بعد رحلة الـ1000 كلم

​على دراجتيهما الهوائيتين ورغم التقلبات الجوية وتعرض أحدهما لوعكة صحية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
23
13,672

وصل الرحالان السعوديان الشقيقان "خالد وحميد المالكي" العاصمة الرياض لإيصال رسالتهما ولاءً وطاعة للقيادة الحكيمة، وشكراً ودعماً للجنود البواسل بكافة القطاعات، بعد مسافة الـ 1000 كلم عبر دراجتيهما الهوائيتين قطعاها في رحلتهما والتي واجها من خلالها التقلبات الجوية، والوعكة الصحية التي لزمت أحدهما.

وقال قائد الرحلة ومرافقهما "موسى المالكي"، إن رحلة شقيقيه انطلقت قبل أسبوعين من مركز القريع بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، وبموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

وأبان "المالكي" أن شقيقيه أثناء رحلتهما مرا على الكثير من المراكز والمحافظات والمخافر وأقسام الشرط، وكانت رسالتهما ولاءً وطاعة للقيادة الحكيمة، وشكراً ودعماً لكافة الجنود البواسل بكافة القطاعات، لافتاً إلى أنه أثناء المسير تعرض أحد الرحالة لعارض صحي، حيث توقفت الرحلة لعدة أيام، وأصر الرحالان على مواصلة الرحلة رغم الظروف الصحية وشدة البرودة وكل أملهما الوصول للعاصمة الرياض ومقابلة ولاة الأمر -حفظهم الله-، موضحًا أن الرحلة استغرقت أكثر من أسبوعين.

يُشار إلى أنَ أحد الرحالين كان قد تعرض لمتاعب صحية في القلب أجبرته على إيقاف مسيرة الرحلة المقررة من بني مالك حتى الرياض، ومن ثم حضور إسعاف الهلال الأحمر، والذي نقله لمستشفى ظلم العام شمال محافظة الطائف، بعد أن تجاوزا نحو 16 كلم، وبعد خمسة أيام من انطلاقة الرحلة، حتى تماثل للشفاء، وأكملا مسيرة الرحلة حتى وصلا إلى الرياض.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,236
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,817

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة