تكليف "العمري" مديرًا لتعليم عسير
صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور أحمد بن خضران العمري، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة عسير.
والدكتور "العمري" كان مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع، ويعتبر من الكفاءات المعروفة بالتميز في مجالات عمله المختلفة.
تهانينا ودعواتنا للعمري بالتوفيق والنجاح.
تكليف "العمري" مديرًا لتعليم عسير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-09
صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور أحمد بن خضران العمري، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة عسير.
والدكتور "العمري" كان مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع، ويعتبر من الكفاءات المعروفة بالتميز في مجالات عمله المختلفة.
تهانينا ودعواتنا للعمري بالتوفيق والنجاح.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:02 PM
تكليف "العمري" مديرًا لتعليم عسير
صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور أحمد بن خضران العمري، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة عسير.
والدكتور "العمري" كان مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع، ويعتبر من الكفاءات المعروفة بالتميز في مجالات عمله المختلفة.
تهانينا ودعواتنا للعمري بالتوفيق والنجاح.