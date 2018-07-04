أمين جازان يبحث عددًا من المشروعات البلدية والتنموية في صبيا

خلال جولة تفقدية أجراها اليوم

أجرى أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان اليوم الأربعاء جولة تفقدية لعددٍ من المشروعات البلدية في محافظة صبيا.



واستهل جولته بزيارة التقى خلالها محافظ صبيا منصور الداود، وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من المشروعات البلدية والتنموية في المحافظة ومناقشة سير العمل في عددٍ من المشروعات، وذلك بحضور وكلاء ومديري العموم بالأمانة ومندوبي فرع وزارة النقل بمنطقة جازان.

كما زار أمين جازان بلدية محافظة صبيا وعقد اجتماعًا بحضور وكلاء الأمانة ومنسوبي البلدية، وتخلل الاجتماع مناقشة سير عمل تنفيذ المشروعات البلدية والتنموية في المحافظة وتم وضع عددٍ من الحلول الكفيلة بتذليل المعوقات التي تحول دون سرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد ابن سعيدان أن هذه الزيارة التفقدية تأتي بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وتماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى خلق منظومة عمل متكاملة تعزز آليات العمل بأمانات المناطق والبلديات التابعة لها، وتنفيذ المبادرات التي تضمنتها الرؤية بهدف تحقيق أداء مؤسسي ومستدام في كل مجالات القطاع البلدي، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير معيشة صحية، وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة.

وشدد على أهمية إنجاز المشروعات المطروحة وفق الجدول الزمني المحدد لها وبناء على أفضل المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة بها، وبما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله - بتأمين سبل العيش الكريم للمواطن والمساهمة في تحسين جودة الحياة لمواطني المنطقة.

