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الكلاب الضالة تؤرق ممارسي رياضة المشي حول "ردف الطائف"

وسط مطالبهم بحلول من الجهات المعنيةً للحد من انتشارها بالحديقة

شكا عديد من المواطنين وممارسي رياضة المشي صباحًا حول مصلى العيد وحديقة الردف بمحافظة الطائف من انتشار الكلاب الضالة التي باتت مصدر إزعاج وخوف لهم، وسط مطالبهم وضع حلول من الجهات المعنيةً للحد من انتشارها في هذا الموقع وغيرها من الأحياء والطرقات.

وقال المواطن أحمد زاهر إنه في البداية لا نريد أن تتكرر حادثة طفلة ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، حيث أقوم برياضة المشي وغيري الكثير حول منتزه الردف وأيدينا على قلوبنا، بسبب انتشار الكلاب الضالة حول الحديقة وتخوفهم من مهاجمتهم في أي لحظة، مبينًا أنها تدخل الحديقة في الفترة الصباحية أثناء إغلاقها.

ودعا الجهات ذات الاختصاص إلى معالجة ظاهرة انتشار الكلاب في هذا المكان، بشكل سريع حتى لا تزداد خطورتها المتمثلة بنقلها الأمراض وترويع الصغار والإزعاج المتواصل وتعرض الأبناء لا قدر الله إلى إصابات أو الوفاة كما حدث للطفلة في الرياض.

وبيّن أن العديد منها اتخذت الحديقة مرتعًا لها في الفترة الصباحية، ولعل عمل حاجز غير الموجود حاليًا كي يعيقها من الدخول للحديقة بشكل مناسب.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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الكلاب الضالة تؤرق ممارسي رياضة المشي حول "ردف الطائف"
سبق

شكا عديد من المواطنين وممارسي رياضة المشي صباحًا حول مصلى العيد وحديقة الردف بمحافظة الطائف من انتشار الكلاب الضالة التي باتت مصدر إزعاج وخوف لهم، وسط مطالبهم وضع حلول من الجهات المعنيةً للحد من انتشارها في هذا الموقع وغيرها من الأحياء والطرقات.

وقال المواطن أحمد زاهر إنه في البداية لا نريد أن تتكرر حادثة طفلة ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، حيث أقوم برياضة المشي وغيري الكثير حول منتزه الردف وأيدينا على قلوبنا، بسبب انتشار الكلاب الضالة حول الحديقة وتخوفهم من مهاجمتهم في أي لحظة، مبينًا أنها تدخل الحديقة في الفترة الصباحية أثناء إغلاقها.

ودعا الجهات ذات الاختصاص إلى معالجة ظاهرة انتشار الكلاب في هذا المكان، بشكل سريع حتى لا تزداد خطورتها المتمثلة بنقلها الأمراض وترويع الصغار والإزعاج المتواصل وتعرض الأبناء لا قدر الله إلى إصابات أو الوفاة كما حدث للطفلة في الرياض.

وبيّن أن العديد منها اتخذت الحديقة مرتعًا لها في الفترة الصباحية، ولعل عمل حاجز غير الموجود حاليًا كي يعيقها من الدخول للحديقة بشكل مناسب.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:37 AM

الكلاب الضالة تؤرق ممارسي رياضة المشي حول "ردف الطائف"

وسط مطالبهم بحلول من الجهات المعنيةً للحد من انتشارها بالحديقة

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سعود الدعجاني - الطائف
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5,850

شكا عديد من المواطنين وممارسي رياضة المشي صباحًا حول مصلى العيد وحديقة الردف بمحافظة الطائف من انتشار الكلاب الضالة التي باتت مصدر إزعاج وخوف لهم، وسط مطالبهم وضع حلول من الجهات المعنيةً للحد من انتشارها في هذا الموقع وغيرها من الأحياء والطرقات.

وقال المواطن أحمد زاهر إنه في البداية لا نريد أن تتكرر حادثة طفلة ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، حيث أقوم برياضة المشي وغيري الكثير حول منتزه الردف وأيدينا على قلوبنا، بسبب انتشار الكلاب الضالة حول الحديقة وتخوفهم من مهاجمتهم في أي لحظة، مبينًا أنها تدخل الحديقة في الفترة الصباحية أثناء إغلاقها.

ودعا الجهات ذات الاختصاص إلى معالجة ظاهرة انتشار الكلاب في هذا المكان، بشكل سريع حتى لا تزداد خطورتها المتمثلة بنقلها الأمراض وترويع الصغار والإزعاج المتواصل وتعرض الأبناء لا قدر الله إلى إصابات أو الوفاة كما حدث للطفلة في الرياض.

وبيّن أن العديد منها اتخذت الحديقة مرتعًا لها في الفترة الصباحية، ولعل عمل حاجز غير الموجود حاليًا كي يعيقها من الدخول للحديقة بشكل مناسب.

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