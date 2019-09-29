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مسؤول بـ"غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية

ثمّن دور المملكة في بناء العديد من المؤسسات والمنشآت وإصلاح عشرات المدارس

قال المستشار الإعلامي لوكالة "غوث"، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، أن التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية، وهو يعبّر عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأونروا.

وأكد "أبو حسنة" في تصريح له أن الدور السعودي طليعي في دعم اللاجئين الفلسطينيين بكافة مناطق العمليات؛ وخاصة بناء العديد من المؤسسات والمنشآت، وإصلاح عشرات المدارس في الأردن، والضفة الغربية، وغزة، والقدس قبل بدء العام الدراسي.

وأشار "أبو حسنة" إلى أن العجز المالي للأونروا تراجَعَ الآن إلى 89 مليون دولار؛ بدلًا من 120 مليونًا والذي كان قبل التعهدات الجديدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: أمامنا جهد كبير فيما يتعلق بالتفويض وسد العجز المالي؛ مما يتطلب جهدًا استثنائيًّا خلال الأسابيع القادمة؛ لضمان سير عمليات الأونروا وبرامجها بانتظام في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

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مسؤول بـ"غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية
سبق

قال المستشار الإعلامي لوكالة "غوث"، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، أن التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية، وهو يعبّر عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأونروا.

وأكد "أبو حسنة" في تصريح له أن الدور السعودي طليعي في دعم اللاجئين الفلسطينيين بكافة مناطق العمليات؛ وخاصة بناء العديد من المؤسسات والمنشآت، وإصلاح عشرات المدارس في الأردن، والضفة الغربية، وغزة، والقدس قبل بدء العام الدراسي.

وأشار "أبو حسنة" إلى أن العجز المالي للأونروا تراجَعَ الآن إلى 89 مليون دولار؛ بدلًا من 120 مليونًا والذي كان قبل التعهدات الجديدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: أمامنا جهد كبير فيما يتعلق بالتفويض وسد العجز المالي؛ مما يتطلب جهدًا استثنائيًّا خلال الأسابيع القادمة؛ لضمان سير عمليات الأونروا وبرامجها بانتظام في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:51 AM

مسؤول بـ"غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية

ثمّن دور المملكة في بناء العديد من المؤسسات والمنشآت وإصلاح عشرات المدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال المستشار الإعلامي لوكالة "غوث"، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، أن التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية، وهو يعبّر عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأونروا.

وأكد "أبو حسنة" في تصريح له أن الدور السعودي طليعي في دعم اللاجئين الفلسطينيين بكافة مناطق العمليات؛ وخاصة بناء العديد من المؤسسات والمنشآت، وإصلاح عشرات المدارس في الأردن، والضفة الغربية، وغزة، والقدس قبل بدء العام الدراسي.

وأشار "أبو حسنة" إلى أن العجز المالي للأونروا تراجَعَ الآن إلى 89 مليون دولار؛ بدلًا من 120 مليونًا والذي كان قبل التعهدات الجديدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: أمامنا جهد كبير فيما يتعلق بالتفويض وسد العجز المالي؛ مما يتطلب جهدًا استثنائيًّا خلال الأسابيع القادمة؛ لضمان سير عمليات الأونروا وبرامجها بانتظام في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

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