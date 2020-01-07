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واشنطن ترفض منح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي

مُقررٌ عَقدُه في نيويورك يوم الخميس

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلًا عن مصادر دبلوماسية: إن واشنطن رفضت منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الخميس.

وتابعت المجلة، أن "ظريف" طلَب الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قاسم سليماني.

وكانت الحكومة الإيرانية تنتظر صدور تأشيرة "ظريف"، أمس الاثنين؛ لكن مسؤولًا في الإدارة الأمريكية اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لإبلاغه بأن الولايات المتحدة لن تسمح للوزير الإيراني بدخول البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، تلقّى "ظريف"، تأشيرة أمريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لكن واشنطن حدّت بشكل كبير من تحركاته في الولايات المتحدة وأخضعته لرقابة صارمة.

واشنطن محمد جواد ظريف مجلس الأمن الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن ترفض منح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي
سبق

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلًا عن مصادر دبلوماسية: إن واشنطن رفضت منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الخميس.

وتابعت المجلة، أن "ظريف" طلَب الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قاسم سليماني.

وكانت الحكومة الإيرانية تنتظر صدور تأشيرة "ظريف"، أمس الاثنين؛ لكن مسؤولًا في الإدارة الأمريكية اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لإبلاغه بأن الولايات المتحدة لن تسمح للوزير الإيراني بدخول البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، تلقّى "ظريف"، تأشيرة أمريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لكن واشنطن حدّت بشكل كبير من تحركاته في الولايات المتحدة وأخضعته لرقابة صارمة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
08:22 AM

واشنطن ترفض منح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي

مُقررٌ عَقدُه في نيويورك يوم الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلًا عن مصادر دبلوماسية: إن واشنطن رفضت منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الخميس.

وتابعت المجلة، أن "ظريف" طلَب الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قاسم سليماني.

وكانت الحكومة الإيرانية تنتظر صدور تأشيرة "ظريف"، أمس الاثنين؛ لكن مسؤولًا في الإدارة الأمريكية اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لإبلاغه بأن الولايات المتحدة لن تسمح للوزير الإيراني بدخول البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، تلقّى "ظريف"، تأشيرة أمريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لكن واشنطن حدّت بشكل كبير من تحركاته في الولايات المتحدة وأخضعته لرقابة صارمة.

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