سلطنة عمان تسجل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 12800

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 576 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها 209 حالات لعمانيين، و 367 حالة لغير عمانيين

وقالت الوزارة بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12800 حالة، وعدد الوفيات 59، وتود الوزارة التأكيد بأن 2812 حالة قد تماثلت للشفاء.