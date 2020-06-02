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"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

سلطنة عمان تسجل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 12800

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 576 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها 209 حالات لعمانيين، و 367 حالة لغير عمانيين
وقالت الوزارة بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12800 حالة، وعدد الوفيات 59، وتود الوزارة التأكيد بأن 2812 حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تسجل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 576 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها 209 حالات لعمانيين، و 367 حالة لغير عمانيين
وقالت الوزارة بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12800 حالة، وعدد الوفيات 59، وتود الوزارة التأكيد بأن 2812 حالة قد تماثلت للشفاء.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
03:05 PM

سلطنة عمان تسجل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 12800

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 576 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها 209 حالات لعمانيين، و 367 حالة لغير عمانيين
وقالت الوزارة بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12800 حالة، وعدد الوفيات 59، وتود الوزارة التأكيد بأن 2812 حالة قد تماثلت للشفاء.

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