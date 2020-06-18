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واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة

بعد تلويح "بيونج يانج" بتحرك عسكري

اعتبر ديفيد هيلفي المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن "أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونجيانج لا تزال تمثل تهديدًا غير عادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".

وقال "هيلفي"، وهو القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي، في تصريحات للصحفيين: "كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات "هيلفي" بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.

كوريا الشمالية

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة
سبق

اعتبر ديفيد هيلفي المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن "أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونجيانج لا تزال تمثل تهديدًا غير عادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".

وقال "هيلفي"، وهو القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي، في تصريحات للصحفيين: "كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات "هيلفي" بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
08:46 PM

واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة

بعد تلويح "بيونج يانج" بتحرك عسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر ديفيد هيلفي المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن "أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونجيانج لا تزال تمثل تهديدًا غير عادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي".

وقال "هيلفي"، وهو القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي، في تصريحات للصحفيين: "كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات "هيلفي" بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.

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