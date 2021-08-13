"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى الـ 8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.