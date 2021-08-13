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"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى الـ 8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
04:18 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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