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وزير الحج يستعرض مع مفتي بلغاريا الخدمات المقدمة لحجاج بلاده

تطرق إلى التسهيلات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ وفدًا بلغاريًّا يضم كلًّا من: مفتي جمهورية بلغاريا الشيخ الدكتور مصطفى حجي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامى في بلغاريا الشيخ وداد أحمد، ونائب مفتي جمهورية بلغاريا الشيخ بر علي.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لحجاج ومعتمري بلغاريا.

وثمن الوفد كافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي قدمتها ونفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تهدف لراحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن، وكذلك الجهود والتنظيمات التي تضعها وزارة الحج والعمرة لكافة الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

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وزير الحج يستعرض مع مفتي بلغاريا الخدمات المقدمة لحجاج بلاده
سبق

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ وفدًا بلغاريًّا يضم كلًّا من: مفتي جمهورية بلغاريا الشيخ الدكتور مصطفى حجي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامى في بلغاريا الشيخ وداد أحمد، ونائب مفتي جمهورية بلغاريا الشيخ بر علي.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لحجاج ومعتمري بلغاريا.

وثمن الوفد كافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي قدمتها ونفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تهدف لراحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن، وكذلك الجهود والتنظيمات التي تضعها وزارة الحج والعمرة لكافة الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:14 PM

وزير الحج يستعرض مع مفتي بلغاريا الخدمات المقدمة لحجاج بلاده

تطرق إلى التسهيلات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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التقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ وفدًا بلغاريًّا يضم كلًّا من: مفتي جمهورية بلغاريا الشيخ الدكتور مصطفى حجي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامى في بلغاريا الشيخ وداد أحمد، ونائب مفتي جمهورية بلغاريا الشيخ بر علي.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لحجاج ومعتمري بلغاريا.

وثمن الوفد كافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي قدمتها ونفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تهدف لراحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن، وكذلك الجهود والتنظيمات التي تضعها وزارة الحج والعمرة لكافة الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

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