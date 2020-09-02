"الأرصاد": سحب رعدية على حائل

تشمل عدة محافظات حتى 9 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، إلى تكوّن سحب رعدية على منطقة حائل، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتستمر الحالة التي تشمل مدينة حائل ومحافظات السليمي والشنان والغزالة وبقعاء والمراكز والقرى التابعة لها، حتى الساعة التاسعة مساءً.