النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة

طائرات هليكوبتر تشارك في العملية

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة بالقرب من ساحل جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وبيّنت الشرطة في بيان، نقلته "رويترز"، أنها على علم، وتتعامل مع حادثة مستمرة على متن سفينة، تقع جنوب جزيرة وايت.

من جهتها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الحادث يشمل عددًا صغيرًا من المسافرين غير الشرعيين على ناقلة نفط.

ومن ناحيتها، أوضحت وكالة خفر السواحل أن طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ تشارك في الحادث، دون ذكر تفاصيل.

بدوره، توقَّع النائب بوب سيلي، الذي يمثل دائرة جزيرة وايت الأقرب للسفينة، أن يجري التعامل مع الحادث من قِبل قوات مكافحة الإرهاب البحرية، لكن من السابق لأوانه وصفها بالاختطاف.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة
سبق

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة بالقرب من ساحل جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وبيّنت الشرطة في بيان، نقلته "رويترز"، أنها على علم، وتتعامل مع حادثة مستمرة على متن سفينة، تقع جنوب جزيرة وايت.

من جهتها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الحادث يشمل عددًا صغيرًا من المسافرين غير الشرعيين على ناقلة نفط.

ومن ناحيتها، أوضحت وكالة خفر السواحل أن طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ تشارك في الحادث، دون ذكر تفاصيل.

بدوره، توقَّع النائب بوب سيلي، الذي يمثل دائرة جزيرة وايت الأقرب للسفينة، أن يجري التعامل مع الحادث من قِبل قوات مكافحة الإرهاب البحرية، لكن من السابق لأوانه وصفها بالاختطاف.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:12 PM

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة

طائرات هليكوبتر تشارك في العملية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,438

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع حادث أمني على متن سفينة بالقرب من ساحل جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وبيّنت الشرطة في بيان، نقلته "رويترز"، أنها على علم، وتتعامل مع حادثة مستمرة على متن سفينة، تقع جنوب جزيرة وايت.

من جهتها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الحادث يشمل عددًا صغيرًا من المسافرين غير الشرعيين على ناقلة نفط.

ومن ناحيتها، أوضحت وكالة خفر السواحل أن طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ تشارك في الحادث، دون ذكر تفاصيل.

بدوره، توقَّع النائب بوب سيلي، الذي يمثل دائرة جزيرة وايت الأقرب للسفينة، أن يجري التعامل مع الحادث من قِبل قوات مكافحة الإرهاب البحرية، لكن من السابق لأوانه وصفها بالاختطاف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,228
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,447
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,685

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة