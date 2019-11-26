أمير الرياض: إننا نعيش بمجتمع متكافل.. وهذه سياسة البلاد للعمل الاجتماعي

أثناء حضوره اتفاقية بين الشركة الحديثة للتكنولوجيا وجمعية "خيرات"

قال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، "إننا نعيش في مجتمع متكافل ومترابط وهذه سياسة البلاد نحو هذا العمل الاجتماعي النير"، وذلك لدى حضوره، اليوم الثلاثاء، اتفاقية التعاون بين الشركة الحديثة للتكنولوجيا وجمعية "خيرات" لحفظ الطعام.

وتفصيلاً، تطرق أمير الرياض إلى مشاركة رجال الأعمال في دعم الجمعيات الخيرية انضمام رجال الأعمال للجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى أنهم يقومون بأشياء كثيرة للمساهمة في الأعمال الخيرية.

ومن جانب آخر، ذكر رئيس الشركة الحديثة للتكنولوجيا الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، أنه سعيد بدعمه لجمعية "خيرات "، وباختياره ليكون مساهمًا بالعمل الخيري .

وأضاف "الجربا" : "البلد فيها خيرات كثيرة وشرف كبير لنا أن نكون أعضاء فيها ونُسهم فيها بالدعم"، مشيرًا إلى الأمن والأمان الذي تنعم به بلادنا بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، مقدمًا شكره للجمعية والقائمين عليها لمنحها العضوية الفخرية بالجمعية.

وأعرب المشرف العام للجمعية عبدالله السبيعي بدوره عن شكره لـ "الجربا" على دعم المشروع وجمعية خيرات، مشيرًا إلى أن الجمعية لها جهود عديدة في الرياض وستتوسع في بقية المناطق.





جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية التعاون بين الشركة الحديثة للتكنولوجيا وجمعية خيرات؛ بهدف تقديم الخدمات للمستفيدين لدى جمعية خيرات.